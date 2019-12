Liliana pide ayuda, teme ser otra Abril

Luego de que el doctor determinara que el bebé que esperaba era una niña, las amenazas y agresiones de su expareja comenzaron

Ciudad de México.- Una mujer pide que la ayuden, se siente aterrada y amenazada por su expareja y piensa que es probable que en algún momento termine muerta. No es el caso de Abril Pérez Sagaón, se trata de Liliana quien desde hace nueve meses, cmenzó a ser amenazada de muerte por parte de su ex José Luis.

Liliana declara que “Mi hija mayor me ha dicho: ‘No quiero que te maten, mamá, por favor pide ayuda”, quien cuenta que incluso ha puesto cadenas y candados en la puerta de su casa, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los problemas comenzaron durante el embarazo de Liliana. Cuando el médico les confirmó que tendrían una niña y que estaba en perfecto estado de salud. Esta noticia causó la molestia de José Luis, quien pensó que sería un niño al que llamaría Luciano.

“Yo noto de inmediato la molestia. Fue muy grosero con el doctor. Le dijo que se fijara bien, que si sabía bien lo que hacía porque él había hecho un varón”, relata Liliana.

Cuenta que a partir de entonces todo cambió. José Luis se volvió agresivo con ella y sus otros dos hijos, insultándola, humillándola y agresiones físicos, verbales y emocionales.

Liliana le pidió que se fuera luego de que la lanzara al piso, pero parece ser que las amenazas no terminaron: “Me manda mensajes insultándome porque no le pude dar un varón. También envía fotografías de armas diciéndome: ‘Pum, la tengo reservada para ti, pendeja. Con esta te voy a partir tu madre’”, detalla.

Solicitó una ayuda que no llega

En diferentes instituciones Liliana solicitó ayuda. Lugares como el Centro de Justicia para la Mujer en Azcapotzalco donde demandó medidas de restricción que no le han sido concedidas; levantó denuncias ante el Ministerio Público y pidió ayuda a organizaciones civiles, pero nada ha sido suficiente, pues las amenazas siguen.

“Él sigue insultándome y me dice que las demandas le valen madre. Nunca ha respetado los códigos de seguridad, medida de restricción ni a ninguna autoridad”, dice.

La mujer vive con miedo, no se siente segura ni siquiera dentro de su casa, teme salir y llevar una vida normal debido a que José Luis ha cumplido algunas de las amenazas que le ha hecho.

Le dijo que entraría a su domicilio “a partirle su madre” y lo cumplió. El pasado 26 de septiembre, un día después de haber recibido una orden de restricción del Ministerio Público de Azcapotzalco, el sujeto entró a su casa con cinco personas.

“Eran las 20:00 horas cuando entraron a mi casa a golpearnos a mis hijos, Erick y Zoé, de 15 y 11 años, a mi papá, de 74, y a mí.”

“A Erick lo golpearon en la cara, Zoé se escondió en el baño con su hermana Luciana, de 11 meses, y yo les suplicaba que se fueran”.

Las órdenes de restricción no funcionan

Actualmente, con cuatro carpetas de investigación y tres medidas de restricción, José Luis no se ha presentado a las audiencias y sigue amenazando a Liliana enviándole fotografías con armas largas.

“Vivo con miedo, no sé a qué autoridad acudir. No se presenta a las audiencias y la juez muy tranquila me dice: ‘No se preocupe, lo voy a volver a citar’. Le enseño las fotos de las armas y le digo que por favor me ayuden, que me va a matar. Me dice que tengo medidas de restricción y que eso es lo me puede dar”.

En caso de que el hombre no acuda a la próxima audiencia, será detenido por 36 horas. Pero para Liliana eso no es una solución pues recuerda el caso de Abril Cecilia, madre de familia de 46 años quien fue asesinada a balazos el pasado 25 de noviembre tras salir de una de las salas orales del Reclusorio Oriente, donde Juan Carlos, su expareja, se presentaría a un procedimiento tras haberla golpeado.

En esa ocasión Juan Carlos no se presentó y Abril salió rumbo al aeropuerto en compañía de dos de sus tres hijos, pero en el camino la asesinaron, siendo el principal sospechoso su exesposo.

“Si no va, lo detienen 36 horas y me va a pasar como a la chica [Abril], que lo dejaron y la mató”, dice.

Una de las alcaldías con mayor porcentaje de violencia de género, según la Red de Información de Violencia Contra las Mujeres, es la Gustavo A. Madero. Además, ocupa el lugar 11 de los 100 municipios con delitos de feminicidio entre enero y octubre, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

