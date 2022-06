El OCDG denunció que Liliana Aguilera Padilla, titular de Atención a la Mujer promocionó su libro supuestamente en días laborales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG) criticaron la inacción del contralor municipal, Pedro Pablo Cardona Maldonado ante presuntas irregularidades cometidas en la actual administración municipal.

Lo anterior luego de que, en la pasada sesión del ayuntamiento, se informó que la directora de Atención a la Mujer, Liliana Aguilera Padilla, llevó a cabo una gira por al menos 9 ciudades del país y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia; para presentar su libro “El Libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias”. Esto durante 9 posibles días laborales.

Liliana Aguilera Foto: Lourdes Vázquez

Señalaron que es necesario darle seguimiento al tema, pues pese a que la regidora Paloma Robles Lacayo hizo la denuncia pública en dicha; el contralor municipal se limitó a declarar que se debe presentar una denuncia formal y las pruebas correspondientes.

Debe justificar gira promocional

“Este ha sido un gran pretexto para conocer al contralor, lo teníamos perdido completamente al contralor. Después de lo que sucedió con Museo de las Momias con un trámite que no se hizo y el contralor nunca se ha enterado de nada…Ese es el contralor municipal que ha sido el ausente, no ha estado. No es estar sentado ahí, no se entera el señor de nada, no ha servido para nada; no que era el mejor perfil y era realmente una gente que habían logrado encontrar como una aguja en un pajar”, arremetió Carlos Arce.

Liliana Aguilera Foto: especial

Respecto al tema, María Elena Castro Cerrillo señaló que se debe justificar cuál es el beneficio real que tienen las mujeres guanajuatenses con la publicidad del libro escrito por la directora de Atención a la Mujer.

Liliana Aguilera defiende promoción de su libro

El viernes 2 de junio, Liliana Aguilera Padilla compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que aclara que la gira promocional de su libro “El Libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias”; la realizó durante su periodo vacacional y no en días laborales.

En el documento que también fue entregado al área de Síndicos y Regidores del ayuntamiento, Aguilera Padilla menciona que los recursos destinados a la publicidad provienen de su casa editorial; así como de esfuerzos personales. También en respuesta a la regidora de Morena, Paloma Robles Lacayo pidió que baje de su Facebook personal las fotografías de sus familiares menores de edad.

Portal de Transparencia inservible

Durante la sesión sabatina del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, también se denunció que el portal de Transparencia de la Presidencia Municipal no está actualizado conforme lo establece la ley.

Por lo que Carlos Arce consideró que se trata de una irregularidad muy seria que atenta de manera fundamental en contra del municipio y dijo que es necesaria la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP).

MJSP