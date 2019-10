Ligan a Matosas a actos de corrupción durante su paso con León

La periodista de Grupo Televisa, Denise Maerker, audios que evidencian la venta con sobrepecio del futbolista Matías Britos, para poder cobrar ‘dinero extra’

León.- Mediante un trabajo denominado ‘Perla Negra’, la periodista de Grupo Televisa, Denise Maerker, presentó una conversación del exentrenador del Club León, Gustavo Matosas, con el representante de jugadores Fernando Pavón, en donde acuerdan firmar al delantero uruguayo Matías Britos para sacar ventaja de la transacción con el club esmeralda.

Según el trabajo periodístico, el entrenador uruguayo que hoy en día dirige al Atlético San Luis y que curiosamente este sábado enfrentará a la Fiera en el Estadio León, en el año 2012, luego de alcanzar el ascenso a la primera división del futbol mexicano con el equipo felino, acordó con el representante Pavón pactar un sobreprecio en la venta del futbolista Matías Britos a la directiva del equipo, para así, poder cobrar ‘dinero extra’.

“Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio, me lo das, y si no sale, no me lo das”, señala Gustavo Matosas en una llamada telefónica con el representante en junio de 2012, justo cuando el equipo recién volvía a la división estelar luego de más de 10 años en el torneo de ascenso.

Según el portal especializado Transfermarkt, en aquel momento, Matías Britos estaba ‘tasado’ en 600 mil euros (12 millones 672 mil pesos), precio con el que llegaría al León, aunque luego, el mismo tabulado muestra que el traspaso de León a Pumas equivaldría a 1.6 millones de euros, es decir, más de 33 millones de pesos.

“Capaz que te pasan un millón y medio por Britos y dices no es mucho, ahí va el jugador Varela”, menciona Gustavo Matosas en los audios al posicionar a Matías Britos como opción A para reforzar a su entonces equipo esmeralda.

En aquel momento con León, donde logró un bicampeonato de liga, Gustavo Matosas dispuso de otros jugadores extranjeros como Franco Arizala, Mauro Boselli, e incluso llegaron elementos considerados ‘baluartes’ como Rafael Márquez, Jonny Magallón, entre otros. Incluso, algunos jugadores como Eisner Loboa, Iván Pineda y el propio Arizala, seguirían al entrenador uruguayo hasta su camino con los Rojinegros del Atlas en 2015.

Cabe señalar que Gustavo Matosas se marchó del León en noviembre de 2014, luego de concluir el torneo de Apertura; después, firmaría con América y Atlas antes de emigrar al futbol del extranjero.

“Se hacen millonarios a costa de los jugadores y a costa de los mismos clubes, y este tema debe de preocupar”, señaló en el reportaje el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz.

