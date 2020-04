Liga MX podría llegar en julio o agosto

Agencias

Ciudad de México.- El orgullo rojiblanco está tatuado en el alma de Matías Almeyda. El estratega argentino reiteró su amor por el Club Guadalajara y descartó que en algún momento de su carrera dirija al América… Es como traicionar a River Plata con Boca Juniors, así lo dejó ver.

“Yo soy de Chivas, no iría (al América). Como en Argentina nunca iría a Boca Juniors. Ya lo he dicho, porque yo soy de Chivas no me va el estar en América. Difícilmente volvería a dirigir en Argentina, si salí de allá fue para dirigir fuera”, dijo Almeyda en el programa “Los Campamentos”, de W Radio

De igual modo, el ahora entrenador del San Jose Earthquakes resaltó sus buenos deseos para el actual pastor del Rebaño, Luis Fernando Tena.

“Hay un entrenador en Chivas, yo estoy en otro, no tengo que señalar mi amor a Chivas cada torneo, deseo que el equipo sea campeón con las personas que están ahorita y no lo digo para quedar bien, sino porque lo siento”, dijo.

Respecto a su relación con el exdirectivo José Luis Higuera y la posibilidad de algunos rojiblancos en emigrar a Europa.

“Prefiero hablar con José Luis Higuera antes de hablar de él públicamente. Todo lo que pienso de él ya se lo he dicho. Con Higuera me llevé bien y después hubieron cosas que no me gustaron de él y a él de mí. Por (José Juan) Macías y (Fernando) Beltrán tenían carpeta para ir a Europa, pero ya que nos fuimos hasta ellos se fueron, pero México tiene una cantera muy grande, tienen que confiar en ellos”, dijo el estratega.

Finalmente, Almeyda habló de la contingencia sanitaria en Estados Unidos, debido a la pandemia de coronavirus, y de sus objetivos en la Major League Soccer (MLS).

“En Estados Unidos estamos en cuarentena, tranquilos, esperando que la pandemia baje y que ya no muera más gente. Pensamos solo en cuidarnos y no salir. Acá en San José fuimos de los primeros equipos que decidió no entrenar más, teníamos previsto qué podía llegar a suceder, no tengo miedo pero sí respeto a esta pandemia.

“El proyecto acá es sacar jugadores jóvenes, algo que va más allá con el tiempo a comparación de otros equipos que compran jugadores, veo la vida y el futbol desde otro lugar y amo lo que hago, pero esta liga va creciendo. La MLS es una elección de vida, hay muchos jugadores de Europa”.