Pese a que los líderes ladrilleros en León colaboraron con material y mano de obra, muchos proyectos no se concretaron

Jazmín Castro

León.- Líderes ladrilleros en León dieron a conocer que el Gobierno del Estado en los últimos 10 años no ha invertido ni un solo peso en la regulación y tecnologías para el sector.

Es más, los hornos ecológicos que habían anunciado con bombo y platillo por el año 2012 en la administración del exgobernador Miguel Márquez no se consolidaron. Sólo quedó en abandono el primer prototipo que no se concluyó por la falta de apoyo económico. Esto pese a que los líderes ladrilleros en León colaboraron con material y mano de obra.

Foto: Jazmín Castro

Desde la zona norte de la ciudad, en la colonia El Valladito, existen unos 150 hornos para realizar ladrillos. Son el principal sustento de miles de familias que por más de tres décadas se han dedicado a esta labor.

Te puede interesar: Tras 5 años de espera podría concretarse el parque ladrillero de Irapuato

Miguel Márquez prometió apoyo

El ladrillero Martín Vera y el líder de la Asociación de Integrantes Ladrilleros, Antonio Magallanes, coincidieron que fue desde la administración de Miguel Márquez Márquez que se acordó trabajar para consolidar proyectos ecológicos y mejorar la calidad de vida de quienes se dedican a la elaboración del ladrillo. Sin embargo, nada llegó.

Fue con el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez que en el 2019 se anunció el plan ‘Sin Contaminación del Aire’ a cargo de la Procuraduría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT). Se anunció que invertirían 200 millones de pesos para la regulación y tecnificación.

Foto: Jazmín Castro

Sin embargo, Antonio Magallanes explicó que ese dinero tampoco llegó. No vieron ni un solo peso y por ende no se aplicó tecnología, no se invirtió en la zona de las ladrilleras y finalmente no se movió ni un solo montículo de polvo, todo sigue igual que hace una década.

Lee también: Morena urge investigación de recursos por 200 mdp en la industria ladrillera de León

Aunque podría decirse que la pandemia por la covid-19 vino a interrumpir o agudizar la falta de atención en esta zona, los líderes ladrilleros de León resaltaron que no fue así. Previo a la pandemia desde hace años estaban en el olvido, sin recursos, sin programas y sin planes a futuro.