Líder ganadero advierte sobre concesionar rastro

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Asociación Ganadera Local, Refugio Vallejo, señaló que la idea de concesionar un rastro municipal abre la posibilidad de que se ejerza un monopolio porque en casi todos las ciudades solo hay un sitio de este tipo.

“Puede que sea viable y puede que no, porque si no hay muchos rastros no hay competencia (…) y el hecho de que los tengas concesionados, también tiene riesgos de monopolizar, no te quedará otra opción”.

Aunado a ello, agregó que podrían aumentar los precios del servicio pues al otorgar una concesión se supondría que darían un mejor servicio.

Refugio Vallejo indicó que antes de concesionar este tipo de servicio, sería conveniente revisar que todos los rastros del estado cumplan con las normas sanitarias establecidas, pues es algo que no se cuida.

Afirmó que aunque hay controles, en muchos casos se sigue haciendo uso del clembuterol en los animales, y “uno como ganadero lo sabe”.

“Esa parte es muy delicada y no se cuida en muchos rastros, en el momento en que tenga el control un concesionario, a lo mejor se pone peor”.

No obstante, mencionó que ha sucedido que ante la incapacidad de los municipios para garantizar un buen servicio, al concesionarlo, éste mejora sustancialmente.