Cuca Domínguez

Salamanca.- Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), deseó éxito a los candidatos del PAN luego de que no lograra la candidatura a la Presidencia municipal.

Indicó que él es una persona institucional y respeta la decisión y además confirmó que ahora y antes cuando andaba en la búsqueda de la candidatura, recibió propuestas de otros partidos, lo que de antemano agradece, “han valorado el trabajo y la infraestructura que se tiene, lo que agradezco, pero por el momento sigo en el PAN”, precisó.

“El compromiso es con el gobernador, le ha abierto la puerta a Salamanca a través del Consejo Coordinador Empresarial y en eso estaremos trabajando; el tema del partido lo haremos a un lado, sí hubo una aspiración, pero no se dio y eso no quiere decir haré un berrinche, seguiremos trabajando desde la trinchera que nos toque”, precisó el líder empresarial.

Gómez García se dijo respetuoso de la decisión que tomó el partido, pero agregó “es una pena, porque en el PAN hay muchas personas valiosas que no se tomaron en cuanta, hay gente nueva, con muchas ideas que sea un partido incluyente; pero es la decisión del partido y se respeta y le deseo todo el éxito a los candidatos; me toca ser institucional por todos los organismos empresariales que represento, antes que militante de un partido, soy ciudadano, soy salmantino, por lo que seguiré representante al empresariado salmantino”, precisó.

El líder empresarial admitió que ha recibido propuestas de otros partidos políticos, “sí, de mucha gente, pero seré institucional, no pienso salirme del PAN, no pienso hacer berrinches o aferrarme a cosas que ya no se van a dar, me toca seguir viendo por Salamanca, generando los puentes que la sociedad civil organizada requiere”. Y agregó “pero reitero no me voy a ir a otro partido, no iré de candidato de algún otro partido, ni me sumaré a alguna campaña política; el trabajo estará encaminando por y para Salamanca que requiere de todos los esfuerzos para el 2021”, concluyó.

LC