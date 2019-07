Licitan remodelación en Mercado Hidalgo

Rehabilitarán entresuelo e instalación eléctrica del recinto; director de Obra Pública informó que proceso tomará 40 días hábiles. Para los trabajos se destinó una inversión de 10 millones de pesos

María Espino

Guanajuato.- El pasado martes, en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato, se publicó la Licitación Pública Nacional hecha a través de CompraNet, para la adjudicación de la obra de la restauración del entresuelo del Mercado Hidalgo y de la instalación eléctrica, proceso que tiene un plazo de cinco días hábiles para que se registren las empresas interesadas, así lo informó el titular de Obra Pública municipal, Héctor Morales.

Explicó que para esta acción se tiene una inversión de 10 millones de pesos y precisó que una vez que se inscriban los contratistas interesados, entonces se procederá a hacer la apertura de las carpetas que contengan las propuestas para revisarlas, seleccionar la más adecuada y convocar al comité para el fallo.

Detalló que después deberán hacer las visitas de obra, las juntas de aclaraciones correspondientes, proceso que tardará aproximadamente 40 días hábiles.

”A partir del martes pasado son como 40 días los que vamos a llevar en todo el proceso de licitación (…) se están dando los tiempos de compra que marca CompraNet, que son de tres a cinco días para que se registren, un día para juta de aclaraciones, un día para visita de obra, cinco días para que presenten las diferentes propuestas, traemos otros 10 días hábiles para poder hacer la evaluación de todas las propuestas”, manifestó Héctor Morales.

Dijo que una vez que se designe a la empresa ganadora que será la que presente la mejor propuesta, tardarían otras dos semanas antes de comenzar los trabajos de mantenimiento, ya que primero se debe hacer la contratación y el depósito de anticipo.

Opinan locatarios

Locatarios del Mercado Hidalgo dieron su opinión sobre la rehabilitación que el Municipio efectuará en el techo del entrepiso del inmueble y en el sistema de electrificación, por lo que todos coincidieron en que es favorable pues se tenía abandonado.

Sin embargo, otros dijeron no tener la más mínima idea del asunto, por lo que también aprovecharon para quejarse del grado de abandono que la actual administración municipal y los anteriores gobiernos han mantenido al recinto.

Jaime Mercado, comerciante, dijo que se ha percatado de ingenieros van a revisar la zona, “vienen de algunas empresas para revisar qué es lo que se tiene que hacer”.

El locatario mencionó que para estos trabajos de mantenimiento no es necesario que se haga una reubicación, pues recordó que en anteriores ocasiones simplemente se instalan andamios y todo el trabajo se realiza en la parte alta sin hacer movimientos en los comercios.

Por el contrario, Teresa Santoyo, vendedora, dijo no saber que se vaya a realizar alguna rehabilitación, aseveró que nadie por de la Presidencia municipal ha ido a hablar con los locatarios, ni el alcalde Alejandro Navarro ha informado del asunto cuando visita el mercado.

“Al menos a mí no me han informado nada, ni Navarro se ha venido parar aquí después de que le dimos el voto a él, no ha hecho nada por el mercado, ni nos ha apoyado en nada”.

La señora Celia Reinoso Rivera, comerciante con más de 70 años de antigüedad en el Mercado Hidalgo, dijo verlo deteriorado, descuidado, abandonado y cayéndose por lo que le produce tristeza.