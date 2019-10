Licitación para uniformes deportivos es declarada desierta

Las empresas que concursaron no cumplieron con los requisitos, informó el gobierno del estado

Lourdes Vázquez

Celaya.- El gobierno del estado declaró desierta la licitación para la compra de 259 mil 649 uniformes deportivos para los alumnos de secundaria correspondientes a este año, en virtud de que las empresas concursantes no cumplieron con los requisitos.

Según consta en el acta levantada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal, nuevamente participó en la convocatoria la empresa Clothes & More Is S.A de C.V. que fue la favorita durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez.

También concursaron las compañías Selitex, S.A de C.V y Alma Delia Fidel Eulogio así como Textiles Lopagui S.A. de C.V, sin embargo las tres fueron descalificadas porque no cumplieron con las condiciones establecidas en las bases.

Según se informa en el fallo emitido el pasado jueves, la empresa Clothes & More Is, S.A. de C.V. presentó una propuesta económica de 147 millones 187 mil 228 pesos, no obstante su participación se descalificó por cuestiones administrativas en virtud de que los documentos no se encontraban firmados.

La empresa Textiles Lopagui presentó una propuesta económica para la elaboración de los uniformes deportivos de 154 millones 987 mil 084 pesos pero también se le descalificó porque las muestras físicas de las prendas no contaban con lo requerido, tampoco tienen una planilla de personal mínimo ni el equipamiento requerido para la elaboración de los conjuntos deportivos.

Dichas consideraciones también se tomaron en cuenta para descalificar a la empresa Selitex S.A de C.V y Alma Delia Figueroa Eulogio. Por ello, se tendrá que emitir una nueva convocatoria, aunque no se dio a conocer la fecha exacta.

Comentarios

Comentarios