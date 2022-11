Las librerías en Guanajuato han perdido clientes poco a poco, pues la tecnología ha ganado terreno. Por ello quedan pocos negocios

Guanajuato.- Cada libro es un mundo que puede hacerte sentir un sinfín de emociones. En los últimos años, muy pocas personas han experimentado cómo las hojas de un libro pueden cautivarte hasta el grado de no despegarte de él.

Durante 7 años, Elías ha trabajado en librerías. Los últimos cuatro en la librería del Fondo de Cultura Económica “Emma Godoy”, ubicada en el CREA. Y con honestidad, contó que es testigo de que poco a poco las personas dejan de ir a las librerías, los visitantes, dijo, son esporádicos.

Librerías en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

“Hay momentos en donde se queda muy solo. Al rato llegan familias, lectores solitarios y parejas, es esporádico. Yo me he dado cuenta que con el paso del tiempo ha ido disminuyendo un poco. Yo creo que tiene que ver mucho con los otros medios como Netflix, YouTube, donde se puede ver. Pero hay información en los libros que no hay en otras partes”, dijo.

Los libros despiertan la imaginación

Compartió que estar en una librería es toda una experiencia. Pues en el caso de su librería había una galería y, además, encontrar el libro perfecto para cada persona, era toda una aventura. Y es que tan solo ahí tienen más de 35 mil opciones. Su trabajo es que cada lector halle ese libro que lo haga sentir las emociones que busca experimentar.

A él le gusta los libros de fantasía. Sabe que lo que su mente puede crear al leer sus páginas, no lo va a encontrar en otra parte. Por eso consideró que son los niños los que más acuden a la librería para experimentar, conocer y dejar volar su imaginación. También dijo, acuden muchos padres de familia que ven en los libros una forma de trasmitir a sus hijos el gusto por la lectura.

Librerías en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

“Yo diría que cada libro es un mundo diferente. Cada uno de lo que la persona quiera descubrir, sentir como amor, aventura, suspenso, los géneros literarios. Pero me refiero a las emociones, hay libros en donde sus autores ya murieron y puedes conocer su mundo. Hay otros que siguen vivos y puedes conocer su realidad. No sé cada quien puede hacer un libro de su propia vida”, reflexionó.

Trabajar en la librería no es aburrido, dijo Elías siempre hay algo que hacer, hay nuevos libros que ordenar, algunos más que hojear y otros más que recomendar. Sin embargo, el gusto por las librerías, efectivamente es menor.

Librerías en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

En Irapuato las librerías son cada vez menos, según el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial de Irapuato 2020, en la ciudad hay 1 librería por cada 121 mil habitantes. Pues hay 5 librerías en Irapuato, y junto con Salamanca, en lo que se conoce como la Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca apenas son 7 .

Librerías en León sobreviven a cuenta gotas

Pese a la reactivación económica en todo el país, hay negocios que se recuperan a cuentagotas, se trata de las librerías.

En el corazón de la ciudad, los negocios como las librerías cada vez son menos, pues los locales están siendo absorbidos por la venta de productos de origen asiático,“se venden los libros que son para estudiantes y creció hasta un 20% la venta de libros de superación personal. Pero el resto, que tienen que ver con cultura, historias y otros autores, se mueven a cuentagotas”, comentó Jaime, vendedor en la zona centro.

Librerías en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

Indicó que con la pandemia se fue casi a pique este negocio. Sin embargo, los mantuvieron las ventas en línea. Además, los libros de psicólogos, terapeutas y tanatólogos se convirtieron en un producto estrella. Aunque, también les tocó prescindir de personal. El cual a la fecha no recuperan.

Jaime comentó que el costo de los libros ya no es lo mismo que hace 10 o 5 años, pues la inflación también le ‘pega’ al sector. Razón por la que sus precios incrementaron. Asimismo, aseguró que los jóvenes inician su educación mediante el uso de las tecnologías.

“Ya no te cuesta menos a 250 0 300 pesos, depende de lo que se busque. Además, el tema de los libros electrónicos también es una dura competencia”, dijo.

De igualmente comentó que otro de las mermas para que el negocio pueda repuntar es la falta de cultura de lectura. Así, los negocios se mantienen a flote con la incógnita de cuánto tiempo durarán, antes de que los absorba la tecnología.

