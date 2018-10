Libran cese maestros que no se evaluaron

Maestros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato lograron que los 70 profesores que no se evaluaron en 2017 solo fueran sancionados con una nota de extrañamiento

Cuca Domínguez

Salamanca.- Maestros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato (MDTEG) lograron que las autoridades educativas sólo sancionaran con una nota de extrañamiento a los 70 profesores que no se evaluaron en 2017, y queden sin efecto los procesos para rescindirles el contrato o suspenderles el salario, como lo prevé la Ley del Servicio Profesional Docente que llegó con la Reforma Educativa.

Vicente Díaz Quiñones, dirigente del movimiento de Bases Magisteriales, destacó que esto se logró por las negociaciones que se tuvieron con el subsecretario de Educación, César Costa; el director del Servicio Profesional Docente, Miguel Alba, y la titular del área jurídica. Se confirmó que no era factible suspender el pago desde la Ciudad de México, porque la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no tendría por qué emitir un oficio al respecto para los que no se evaluaron.

“Este es un triunfo del MDTEG y de la CNTE, porque se logró por la vía del diálogo con el gobierno del estado y la Secretaría de Educación que no se suspendiera el salario o se les rescinda el contrato de trabajo. Esto trae como consecuencia que tanto los 30 profesores de este movimiento, más otros 40 que no se presentaron a la evaluación, para un total de 70. no tengan sanciones. La sanción sólo será una nota de extrañamiento”, dijo.

“Damos un reconocimiento a la disposición del gobierno del estado, a la Secretaría de Educación de Guanajuato, que no se dejó influenciar por la Ley del Servicios Profesional docente, que precisa que si no se presentan a la evaluación se da por terminado el nombramiento; sin embargo la decisión es diferente por el trabajo realizado por el MDTEG y la CNTE, que lograron que no les rescindieran el contrato”, expresó.

“Con esta decisión seguimos laborando sin ninguna afectación laboral, porque ya hay un dictamen y sólo les sancionarán con un extrañamiento”, añadió.

Además informó que respecto a la evaluación que se realizará el próximo mes se ampararon 40 profesores para obtener la suspensión profesional y no se les obligue al examen.