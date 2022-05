El nuevo libramiento Cervera–Las Teresas tiene una longitud de 1.1 kilómetros, cuenta con ciclovías y dos cuerpos con dos carriles

Guanajuato .- Con una inversión de 81.7 millones de pesos y en beneficio de 12 mil 755 habitantes, este lunes fue inaugurado el libramiento Cervera – Las Teresas, en Guanajuato capital.

El nuevo libramiento Cervera–Las Teresas tiene una longitud de 1.1 kilómetros, cuenta con ciclovías y dos cuerpos con dos carriles de circulación de 3.5 metros.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez destacó que la empresa Vise acredita la calidad cumpliendo con todas las especificaciones, bien y a tiempo.

“Es una obra que fue como un cuento de Hadas. Todo salió bien. La iniciamos en octubre, hace 7 meses. Ahí donde está el río era un ‘yerbajal’, el plazo era el 10 de mayo, el contrato se cerró el 9 de mayo, se cumplió en 7 meses”, enfatizó el mandatario.

Apuntó que, al inicio de su administración, se comentó que el gobernador que había hecho más por los capitalinos fue Juan José Torres Landa, al construirse entre otras obras la calle Subterránea.

“Ahora le toca a la gente del sur. Tanto vale la gente del centro que la de Sur”, enfatizó al hacer referencia a la ubicación de esta obra.

Moverán caseta de cuota

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reiteró su compromiso de mover la caseta de cuota en el Libramiento Cervera–Las Teresas, con la intención de mejorar la vialidad en el acceso a la capital.

No obstante, puso como condición que el Ayuntamiento de Guanajuato entregué un plan parcial de ordenamiento territorial, para evitar que una vez que se cambie la ubicación de la caseta, se mueva el comercio hacia el nuevo lugar.

“Si vienes de la Fiscalía hacia la caseta, en el carril derecho hay que pagar por el acceso a la autopista a Silao. Hay dos carriles centrales sin cobro que llevan hacia la carretera libre y Marfil (nueva vialidad) y nos falta un carril de Cervera hacia el hospital. Ese falta. Vamos a hacer un carril de incorporación que será gratuito para que no den toda la vuelta, pero no lo puedo hacer sino hasta que muevan la caseta , vamos a hacer ese movimiento, no es fácil”, explicó el gobernador.

Reiteró que le puso una condición al alcalde, que consiste en un plan parcial de ordenamiento.

“No queremos que una vez que se quite la caseta, se recorra el desorden porque eso puede pasar, que se quite la caseta, se libere y que se haga un ‘despapaye’, que se va recorriendo todo tipo de comercio, fraccionamientos’, agregó.

Ante ello acotó que sino existe esa planeación se hará un caos, por lo que planteó reglas claras y barreras “si no, va a estar peor el remedio que la enfermedad”.

También invertirán en el Teatro Juárez

Con una inversión de 160 millones de pesos se realizará una restauración integral del Teatro Juárez. Así anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

“Muchos dirán: ‘pues qué le van a hacer’. No le vamos a cambiar la belleza ni nada, es un tema de seguridad. Tenemos que rehacer literalmente todo el sistema eléctrico, porque imagínense, ese Teatro se hizo hace más de cien años”, explicó el gobernador, durante la entrega del Libramiento Cervera – Las Teresas.

Agregó que se va a poner un elevador para el acceso a personas con discapacidad, se le cambiará el sistema eléctrico y la reparación de una cisterna.

El mandatario dijo que en caso de ocurrir un incendio se estaría en riesgo de perder la joya de la corona.

Puntualizó que la restauración será en dos etapas. Una primera para concluir en septiembre porque el Teatro se tiene que usar para los 50 años del Cervantino, y ya pasando el Festival se cerrará y reanudarán las obras.

De acuerdo con el gobernador, hay diversos temas que atender como la cantera que hay que revisar por el deterioro, por lo que insistió en que estarán metiéndole recursos.

Apuntó que también viene la segunda etapa del Mercado Hidalgo y las gestiones para un hospital del IMSS.