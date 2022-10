Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que la GN no está a cargo de la seguridad de ningún municipio y que no ‘echarán culpas’ a otros

Nayeli García

Guanajuato.-La Guardia Nacional (GN) no está cargo de la seguridad de ningún municipio. Así lo sentenció la secretaria de gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al tiempo en que señaló que en Guanajuato no echarán culpas de manera mezquina por la seguridad.

“De ninguna manera tiene la Guardia Nacional el control de ninguna seguridad, de ningún municipio. Como establece la Constitución son apoyo para la seguridad, porque son también responsables. Pero, de ninguna manera asumen el control de ningún municipio como se ha señalado”, respondió la secretaria de gobierno.

Libia Dennise seguridad Guanajuato Foto: especial

Esto, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López exhibió que supuestamente el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo solicitó que la Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad de Irapuato.

Pues había una presunta “convivencia de la Policía Municipal con el crimen organizado”. También destacó que este municipio era uno de los 217 que ‘no contaban con Policía Municipal propia en el país’.

“Los panistas no le sacamos”

Libia Dennise reconoció que en materia de seguridad tienen muchos retos importantes, “pero los panistas no le sacamos. Estamos puestos para seguir trabajando por Guanajuato”. También aseguró que no repartirán culpas no estarán “echándose la bolita” unos a otros.

Libia Dennise seguridad Guanajuato Foto: Nayeli García

“Sería muy mezquino culparnos políticamente o echarnos la bolita unos a otro. El gobernador no va a echar culpas, él lo que quiere es trabajar por los y las guanajuatenses y en se sentido la Constitución es clara. La seguridad nos compete a los tres órdenes de gobierno, federación, estado y municipio. Estamos abocados a trabajar y por nuestra parte nunca habrá un señalamiento, siempre y cuando tenga que hacerlo. En este caso lo que te puedo decir es que se trabaja coordinado con la Guardia Nacional, con Sedena, con los municipios y tenemos una estrategia clara. Poco a poco veremos resultados”, comentó sobre la aparente ‘guerra sucia’ de la Federación contra Guanajuato.

La funcionaria recordó que hay temas que requieren atenderse, tal es el caso de las aduanas, en las que se tiene que revisar el ingreso de armas de fuego. También dijo que es necesario el seguimiento a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con respecto al lavado de dinero, cuestiones, que puntualizó son de carácter federal; por lo que consideró que hay mucho trabajo por hacer por ambas partes en materia de seguridad.

“Guerra sucia” aumentará conforme se acerquen las elecciones

Sobre la supuesta “guerra sucia”, García Muñoz Ledo consideró que mientras más se acerque el proceso electoral, más se verán este tipo de cosas. Aunque afirmó que en el Gobierno del Estado están enfocados a trabajar y dar resultados.

Libia Dennise seguridad Guanajuato Foto: Nayeli García

Finalmente dijo que se debe insistir y pelear por el presupuesto para fortalecer la seguridad desde lo local. Pues, aunque el gobernador destinó más de 300 millones de pesos exclusivamente para las policías municipales, no es suficiente.

