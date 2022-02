ADIÓS. El pasado miércoles por la tarde, la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, recorrió las instalaciones de la Feria de León junto al presidente del Patronato de la verbena, Juan Carlos Muñoz.

IMAGEN. En los tuits de la funcionaria estatal y las fotografías compartidas en redes sociales, la química entre ambos fue evidente. Con ellos estaba también, la directora del Patronato, María Guadalupe Robles.

EL ENTORNO. Remarcamos lo de la química porque en un evento tan accidentado en desencuentros y marcado por la cuarta ola de la pandemia por covid-19 en su pico más alto, Muñoz Márquez tuvo varios frentes abiertos que hoy lo tienen cerca de la despedida pese a que a él le encantaría permanecer.

BLANCOS Y NEGROS. Ya habrá momento para la disección de la gestión del apodado ‘Castor’ porque como casi todo en política, se cae en la tentación de glorificar o crucificar a un personaje polémico como él según donde se inscriba el análisis: el porrista o el detractor.

DATOS. Por lo pronto, solo subrayar que no fue posible ver en la verbena a la dupla formada por Muñoz y la alcaldesa Gutiérrez Campos en una circunstancia similar simple y sencillamente porque no había química. La presidenta municipal pasará a la historia de las anécdotas como la primera que no estuvo en un acto inaugural.

ANTECEDENTE. En algún momento, cuando Ricardo Sheffield Padilla ganó la alcaldía de esta ciudad, el presidente del Patronato era Luis Ernesto Ayala Torres, actual coordinador de la bancada panista en el Congreso local y gozaba del respaldo del sector empresarial para continuar en el cargo.

LO MISMO PERO NO IGUAL. El problema era su falta de empatía con Sheffield Padilla. En aquél momento, Ayala y Miguel Ángel Salim eran uno mismo. Luis Ernesto había apoyado a Salim en la contienda interna por la candidatura a alcalde cuando los panistas se daban hasta con la cubeta en las batallas por candidaturas.

EL PODER DE VETO.

Sheffield ya traía como prospecto para la Feria al empresario Gabriel Pérez y no tuvo empacho en rechazar a Ayala. Una situación similar a la que hoy ocurre con Muñoz Márquez que puede tener el respaldo del gobernador pero que, sus frentes abiertos en los últimos meses con Palacio Municipal han vuelto más tensa la situación que en aquél otro episodio.

EL QUE SIGUE. Y hoy no queda más que esperar el desenlace esperado. Ya se anunció la Feria de Verano que será en julio aunque será otro el que encabece el Patronato. Se habla de Alejandro Alaniz Rosales como el favorito de la alcaldesa de León. Un personaje que es la cara opuesta del perfil polémico de Muñoz Márquez.

LA DEL ESTRIBO…

LA DEL ESTRIBO… A propósito de consejos ciudadanos, la otra joya de la corona de los consejos en León, SAPAL, registró ayer una jornada gloriosa con la firma del convenio definitivo entre la paramunicipal y el municipio con familiares de los empleados que fallecieron en la planta de desbaste de la planta de tratamiento.

No fue sencillo. Fueron nueve sesiones que tuvieron sus momentos tensos pero con final feliz.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos puso su sello y marcó un viraje en la postura inicial del presidente Jorge Ramírez. Los familiares de los empleados fallecidos serán indemnizados mientras que ellos se desistirán de las demandas civiles, administrativas y penales que tenían.

ANGEL CÓRDOVA: A UNA DÉCADA DEL DISCURSO DE LA RUPTURA

“Hay que seguir construyendo y si no es dentro del partido, porque no han encontrado espacios, fuera del partido”.

Con la herida fresca y abierta, Ángel Córdova Villalobos pronunciaba estas palabras hace exactamente una década, días después de perder la contienda por la candidatura a gobernador del PAN frente a Miguel Márquez, de manera apabullante.

El exsecretario de Salud reunió a su equipo de precampaña y decenas de seguidores tras el golpe de realidad que recibió. De nada sirvieron sus blasones como estrella del gabinete del presidente Felipe Calderón.

Reunido su grupo cercano de colaboradores les recetó un discurso que en principio parecía una simple catarsis y que terminó por convertirse en un aviso del rompimiento que se daría años más tarde.

Ya había rumores en el ambiente de que era tentado para ser candidato del Verde a la gubernatura.

Córdova trató de apaciguar los ánimos pero en la realidad confundió más a sus seguidores. Había quienes lo “cilindreaban” para romper lanzas pero al final trató de contenerse.

“Sería muy fácil romper y decir váyanse al carajo, yo me voy por acá, pero eso no va a ser”, dijo en el evento privado.

“No nos vamos a doblegar, no vamos a caer en la depresión o en el desánimo, no vamos a pensar que de nada valió todo lo que se hizo porque sí fue muy importante y hoy les pido que hagamos un pacto para adelante, para seguir trabajando juntos”.

Y fue entonces que Córdova solo ejerció su derecho al pataleo como lo había hecho antes Eliseo Martínez, denunciando el agandalle de los dueños del PAN en Guanajuato.

“El partido no pertenece a nivel estatal a cuatro o cinco personas que son las que toman las decisiones finalmente y lo digo porque es de todos sabido, no estoy diciendo cosas inventadas, eso no lo vamos a permitir, pero tenemos que ser mucho más astutos también en todo lo que son los procesos y los momentos de decisión, son algunos goles que ya nos han metido”, cuestionó enseguida.

“Y duelen además algunas manifestaciones de soberbia de los que deberían ser más humildes ante una situación plena de irregularidades”, machacaba.

“Si no tuvimos grandes impugnaciones y grandes denuncias fue por la institucionalidad que siempre hemos tenido, porque somos hombres de bien y no hombres de mal. No vamos a luchar con lodo cuando nos estén aventando lodo”.

Catarsis pura que al grupo en el poder le hacía los mandados. En 2018, 6 años después, ni siquiera hubo oportunidad de que el bronx pataleara.

LÓPEZ SANTILLANA: RECIPROCIDADES, CONTRAPRESTACIONES, USOS Y COSTUMBRES

“Fueron acuerdos de contraprestación. Nosotros favorecíamos a los trabajadores para que compraran con las empresas y en reciprocidad mediante convenio y están todos los convenios, una contraprestación en especie, que utilizábamos para compensar a los trabajadores de la administración pública durante el día de la mamá, durante el día de la secretaría y eran puros artículos en especie y todo está debidamente convenido”.

Esa fue la respuesta textual del exalcalde de León, Héctor López Santillana, el pasado miércoles cuando se le preguntó sobre la investigación de presuntos moches en los convenios con empresas para favorecer a empleados municipales a través de la dirección de Desarrollo Institucional en donde se reporta un faltante de 97 mil pesos por parte de la Contraloría Municipal.

Conviene traer a colación la cita del exalcalde porque de acuerdo a testimonios obtenidos por exfuncionarios de anteriores administraciones en León, esta es una práctica muy socorrida en administraciones leonesas.

Los que saben dicen que esto de las reciprocidades, contraprestaciones y las cajas chicas forma parte del catálogo de usos y costumbres en los gobiernos que obviamente no están en la ley de ingresos y se presta solo a excesos y a la consabida falta de transparencia.

Un botón de muestra. Una caja popular ofrece a empleados municipales préstamos a tasas preferenciales, por encima de lo que ofrecen al resto de sus socios y en mejores condiciones que otras instituciones de la competencia.

El gobierno en turno les permite hacer la promoción mediante la firma de un convenio. La institución puede publicitarse entre la burocracia y asume el derecho de retener el pago de esos préstamos vía nómina.

La famosa “contraprestación” consiste en que la institución de marras tiene que aportar por ejemplo, los regalos a empleados en día de la madre y navidad como correspondencia a tener esa libertad de promover sus créditos entre centenares de empleados.

La pregunta aquí es de dónde sale el dinero en efectivo que hoy se reporta como robado por parte de la Contraloría Municipal y la respuesta es que algunas empresas en lugar de entregar productos en especie optaban por dar el efectivo al gobierno.

No sabemos si este sea el caso pero la pregunta es por qué hay dinero en efectivo si el exalcalde enfatiza que son “puros” productos en especie.

Funcionarios de la administración de Alejandra Gutiérrez aseguran que este gobierno eliminó esta “figura” y que en efecto, ese dinero sí estaba en el cajón.

La primera reflexión es que decirle “figura” es una forma muy elegante de citarla porque está simplemente fuera de la ley.

Y si el alcalde en turno sabía de ello y lo toleraba, es de llamar la atención. ¿Quién será el funcionario que saldrá bailando como culpable?