Libia Denisse García Muñoz Ledo, comentó que por el momento está muy enfocada en sus labores como secretaria de gobierno

Nancy Venegas

Irapuato.-Aunque de momento está concentrada y enfocada a atender los asuntos que le competen como secretaria de gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, no descartó la posibilidad de buscar la gubernatura de Guanajuato.

“No me gusta futurear, yo estoy hoy día en donde estoy y eso me ha permitido tanto como cuando fui legisladora como ahora en la secretaria dar resultados porque no estoy pensando en lo siguiente…No me interesa en este momento, estoy enfocada en la Secretaría, reitero creo que nadie puede distraerse, si hay un servidor público que se distrae en otra cosa yo creo que no va a dar resultados y eso es a lo que estamos llamados y yo particularmente con mucho trabajo gracias a Dios”, dijo García Muñoz Ledo.

Y es que, el fin de semana pasado, el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, declaró que en la entidad había condiciones para que una mujer sea la próxima gobernadora.

Foto: Eduardo Ortega

Entre las posibles candidatas se ubicó a la actual secretaria de gobierno y las alcaldesas panistas de Irapuato y León, Lorena Alfaro y Alejandra Gutiérrez respectivamente.

A 3 años de que se lleven a cabo las elecciones, la secretaria de gobierno consideró que es muy precipitado que haya “adelantados” con miras a los próximos comicios y exhortó a los funcionarios públicos a no distraerse con proyectos o actividades ajenos a sus responsabilidades laborales.

Foto: Eduardo Ortega

“Creo que es muy pronto, yo no veo que haya en este momento haya más que los servidores públicos enfocarnos en el trabajo en el que estamos, porque así lo demanda Guanajuato, hay mucho trabajo, yo creo que no tendría que haber ningún adelantado”.

