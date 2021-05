Libertad sindical en GM Silao: una lucha que unió a obreros de todo el continente

Karla Silva

Silao.- Por varios años trabajadores del Complejo Silao de General Motors (GM) han denunciado violaciones a sus derechos laborales y presunta corrupción por parte del sindicato cetemista ‘Miguel Trujillo López’. Reconocen el respaldo de varios países que apoyan la libertad sindical de los más de seis mil empleados automotrices y rechazan la desatención de la Secretaría del Trabajo.

La organización de los obreros para oponerse a algunos de los puntos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y, ante el carente apoyo sindical comenzó a mediados de mayo de 2019, provocó el despido de algunos, entre ellos Israel Cervantes Córdova, quien el 28 de agosto de ese mismo año fue sacado a la fuerza de las instalaciones. En ese momento la lucha se consolidó y con respaldo de organizaciones, principalmente estadounidenses, se ha buscado frenar abusos que aseguró el exempleado, se han cometido desde adentro del sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Lee más aquí: Suspenden consulta del contrato colectivo en GM Silao; acusan fraude sindical

Israel exhibió que en el CCT se otorga a la empresa la facultad para tomar 10 días de vacaciones de los empleados para aplicarlos durante los paros técnicos, lo que resulta “una clara violación a sus derechos”. Además descalificaron el que se entregue a los familiares de un obrero fallecido “la miserable cantidad de 750 pesos para ayuda funeraria (…) una empresa que gana millones de dólares debería mínimo pagar el servicio funerario”.

Describió que a las inconformidades se suman las jornadas laborales de 12 horas: “La presión es demasiada dentro de la planta con líderes de grupo que solamente ven al trabajador como esclavo para ellos poder llevarse un bono extra”. Tampoco se otorgan beneficios para utilizar el servicio sanitario y durante la pandemia, enfermarse de Covid-19 se ha asumido como enfermedad general cuando “muchos de ellos se contagiaron en la planta”.

En torno al apoyo que han recibido por parte de sindicatos y de autoridades de Canadá, Estados Unidos y Brasil, Cervantes Cordova agradeció “el poner los ojos en este proceso de General Motors, dejando en claro que solamente la unidad de los trabajadores puede lograr cambios beneficiosos (…) es muy importante que estas organizaciones hagan un pronunciamiento para mejorar la condición laboral de la gente, no nada más aquí en México sino en todo el mundo”.

También puedes ver: Empleados de General Motors Silao buscan concretar un sindicato independiente

El integrante de Generando Movimiento habló también acerca de la determinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de ordenar al Sindicato reponer el proceso de votación con el que se decidirá la legitimación del CCT, pues aseguró que se interpuso un recurso de inconformidad ante la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral por lo ocurrido el 21 y 22 de abril durante la jornada de consulta/votaciones, es decir, la destrucción de votos y daño a las urnas: “De esa inconformidad la Secretaría del Trabajo no tomó en cuenta nada (…) deja más que sigue pesando más el poder de la CTM que la trasnacional General Motors”. Se les amenazó con que de votar un “no” perderían sus derechos laborales.

Al mismo tiempo consideró que se debió sancionar al Sindicato: “La Secretaría del Trabajo se tiene que ver comprometida a que sea un proceso legal donde no haya intervención de la empresa y no se esté hostigando al trabajador (para que vote a favor), los trabajadores harán valer ese derecho que tenemos y esa oportunidad de poder sacar al sindicato que no los ha beneficiado”, agregó.

EZM