Nancy Venegas

Irapuato .- Tras la muerte de Debani Escobar, en Irapuato como en otros puntos del país iniciaron las campañas ciudadanas para proteger a las mujeres.

La agrupación de motociclistas Libertad Biker’s MC invitó a los dueños de motos a colocar listones morados en manubrios y caja trasera de las unidades. Esto como una señal para que las mujeres puedan pedir ayuda, tener un traslado seguro y gratuito a sus destinos o bien acompañamiento hasta que se encuentren con algún familiar.

Ante la desaparición de mujeres, integrantes del grupo de motociclistas “Libertad Biker’s MC”, iniciaron una campaña para apoyar a mujeres. Por medio de redes sociales exhortaron a los motociclistas a colocar listones morados en el manubrio y caja trasera de sus unidades.

“A partir de hoy si te encuentras en peligro y ubicas cerca de ti una moto con listón morado no dudes en acercarte al piloto él te va a ayudar. Primeramente te permitirá tomar foto de su credencial eduardo ortega de elector para que la compartas a tu familia y posteriormente llevándote a tu casa, no le pidas que te lleve a casa de amigos, pues no todos son amigos o simplemente te acompañará hasta que tus familiares lleguen por ti”, señala la publicación de la agrupación de motociclistas.

Apoyan iniciativa de protección

Las reacciones a esta iniciativa no se hicieron esperar, tanto varones como mujeres usuarios de redes sociales, apoyaron la iniciativa y aseguraron que participarán con la finalidad de evitar agresiones a la población femenina.

‘Libertad Biker’s MC’ también invitó a los propietarios irapuatenses de motocicletas a sumarse a la campaña.

“Amigo motociclista únete a esta campaña hoy son desconocidas pero mañana puede ser tu hija, tu esposa, tu hermana o tu madre”.