“¡Libérenlos!”, claman familias de migrantes

Redacción

Inglaterra. – Zane Powles, un profesor de primaria, recorre al menos ocho kilómetros diarios en la localidad de Grimsby con el fin de poder llevar comida a los niños menos favorecidos durante esta pandemia.

Este hombre, de 45 años, lleva a sus alumnos un almuerzo para que sus padres no se vean en la necesidad de salir por él. De acuerdo a su testimonio entrega 78 diariamente, solo toca la puerta y deja la comida delante de la vivienda, como medida de prevención ante la crisis sanitaria, y espera a que alguien salga a recogerla.

Lleva haciendo esta buena acción desde el 20 de marzo y ha sido muy reconocido por ello.

This Deputy Headteacher walks five miles a day, delivering packed lunches to his pupils to make sure they still get a school dinner 🥪🚶🏻‍♂️👋🏻 pic.twitter.com/ulOH0qgVrK

— BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) April 7, 2020