Liberan a uno de cada 2 homicidas

De acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado, el año pasado se judicializaron 544 casos de homicidio doloso con un total de 789 imputados, de los cuales sólo 373 fueron vinculados a proceso y 416 quedaron en libertad (el 52%)

Óscar Jiménez

Estado.- De 789 personas que fueron acusadas de asesinato en 2018, más de la mitad quedó en libertad porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad o inconsistencias al momento de su detención.

Así lo reveló el Poder Judicial del Estado (PJE), en respuesta a dos solicitudes de información que Correo remitió con los folios 00679819 y 01282519, en las que advierte que el año pasado se judicializaron 544 expedientes por homicidio doloso con una suma de 789 imputados –una carpeta de investigación puede incluir uno o más detenidos—, de los cuales sólo 373 fueron vinculados a proceso, y los 416 restantes (el 52%) quedaron en libertad.

El organismo encargado de impartir la justicia en la entidad detalló que ese cúmulo de imputados que fueron liberados se encuadró en uno de los siguientes tres supuestos: 1. Faltaba cumplimentar la orden de aprehensión, 2. El juez dictó la no vinculación a favor del imputado (falta de pruebas) 3. No se calificó de la legal detención.

El PJE no precisó cuántos detenidos quedaron en libertad por cada supuesto, pues excusó que los sistemas de control de expedientes no registran de manera específica e individual la razón de no vinculación para cada uno de ellos.

Hay 321 prófugos

Apenas el 43% de las órdenes de aprehensión giradas por el delito de homicidio doloso, fueron cumplimentadas durante el 2018 en Guanajuato, informó el PJEG.

De acuerdo con sus registros, los jueces estatales el año pasado concedieron 571 órdenes de aprehensión por homicidio doloso, de las cuales sólo fueron cumplimentadas 250 y quedaban pendientes 321 para cumplimentar, al menos hasta la última semana de marzo.