Liberan a presuntos integrantes de banda liderada por mujer en la capital

Al parecer se demostró que hubo abuso de autoridad de parte de los policías y por haber entrado en su vivienda sin contar con una orden de cateo

Guanajuato.- Minutos después de las 00:00 horas fueron liberados Viridiana Trejo Pérez, Hugo Palafox Barrientos y Héctor Jarul Aguirre Hortelano, luego de que se demostró que al parecer hubo abuso de autoridad de parte de los policías y por haber entrado en su vivienda sin contar con una orden de cateo.

El 10 de marzo, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado capturaron en la capital a una célula delictiva que era comandada por una mujer.

Derivado de una denuncia ciudadana el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las FSPE realizó un operativo en la colonia El Edén donde fueron detenidos tres hombres jóvenes y la mujer, presunta líder del grupo delincuencial.

La primera en salir fue Viridiana, a las 00:23 horas; minutos después salieron en libertad las otras personas que habían sido recluidas en el Cereso de Puentecillas.

Al parecer la foto en la que se veía la droga, dinero y armas de fuego confiscadas, misma FSPE hizo pública, la que sirvió como elemento de prueba al Juez a cargo del caso para que decidiera dejarlos en libertad, ya que presuntamente se trató de un error y se podría estar cometiendo una injusticia.

Los liberados fueron detenidos la semana pasada durante un operativo de la FSPE que respondió a una llamada anónima que denunciaba que en la casa donde estaban los detenidos vendía droga y por ello acudieron al lugar logrando asegura a estas personas que según dijeron eran parte de una célula de narcomenudistas y así lo difundieron.

Carlos Zamarripa y Sofia Huett desconocen las causas de liberación

Sobre este tema el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo desconocer causas de la liberación y que espera recibir información sobre el asunto de parte de la Fiscalía General de la Nación.

Además comentó que no fue un operativo fallido ya que se aseguraron droga y algunas armas de fuego y por ello integraron de manera inicial una carpeta de investigación.

Sobre el asunto Sofía Huett, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana en Guanajuato, dijo no saber la causa de liberación, sin embargo mencionó que este tipo de hechos no es exclusivo de Guanajuato y que ocurre en otros estados de la República, por lo que no se puede decir que fue por la actuación policial, ya que puede ser también por falta de elementos de prueba o causas relacionadas con el Poder Judicial.

“Habrá que conocer resolución judicial para saber por qué fueron liberados y determinar en qué puntos se pudo haber incumplido (…) no es una situación exclusiva de Guanajuato, es una situación que se da a nivel Federal en varios puntos del país y podría ser por casas desde la actuación policial, falta de elementos o cusas relacionadas al Poder Judicial, es complicado”.

