Una vergüenza para el sistema de justicia y un desaliento para la ciudadanía en el sistema de denuncias. Así lo aseguraron Yulma Rocha, Libia García y Cristina Márquez Alcalá después de la liberación del presunto feminicida de Aurora en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La liberación del presunto feminicida de Aurora es una falla de todos y representa una verdadera vergüenza. Afirmó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Yulma Rocha Aguilar. Aurora era originaria de Silao y tenía 18 años.

La secretaria de Gobierno, Libia García se pronunció para que el feminicidio de Aurora no quede impune. Dijo que, aunque es un tema que corresponde a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, se revisará y se buscará cómo apoyar a la familia.

Foto: Archivo

A esta exigencia de no impunidad se sumó la presidenta de Justicia en el Congreso del estado, Cristina Marque Alcalá. No obstante, señaló no tener elementos para poder señalar si hubo fallas en el procedimiento.

Para leer más: “Maldita la hora en que lo conoció”: tras feminicidio de Aurora, familiares exigen justicia

Hace una semana, localizaron a Aurora sin vida al interior de un hotel, con señales de estrangulamiento y heridas de arma blanca. Detuvieron a su novio como presunto responsable y lo pusieron a disposición de un juez. Esto se debió porque él fue la última persona que estuvo con ella. Sin embargo, el viernes pasado liberaron al presunto feminicida de Aurora, al parecer porque la FGE no solicitó una audiencia.

“Es vergonzoso”: Yulma Rocha

La legisladora local del PRI afirmó que situaciones como estas solo desalientan a la ciudadanía para poner su denuncia. Así como para creer en el sistema de justicia y causan una terrible afectación a las familias de las víctimas.

“Es lamentable el hecho que señalan los familiares de la responsabilidad que pudiera tener en su momento la Fiscalía al ser omiso en el proceso. Esto habla de los niveles de omisión que tienen las autoridades y que manda un mensaje desalentador a las mujeres. [El mensaje de] que se puede violentar al grado de matar a mujeres por su condición de [ser] mujeres, de género. Y resulta que no pasa nada“.

Reiteró que estas omisiones en los procesos son vergonzosas. Por lo que exigió a la FGE y a las autoridades involucradas a que leven ante la justicia al presunto feminicida de Aurora.

No debe quedar impune

La secretaria de Gobierno, Libia García, señaló que en éste como en otros hechos, no puede haber impunidad . Así lo dijo ante la liberación del presunto feminicida de Aurora en Guanajuato.

“El mensaje debe ser claro y contundente nadie que ejerza violencia contra las mujeres y cuando se trata sobre todo de violencia feminicida, debe permanecer impune, hay que revisar el tema, que aunque es de Fiscalía y del Poder Judicial lo estaremos revisando, también y haciendo el llamado a las autoridades para que se haga justicia en el caso de esta joven“

Dijo que de parte de gobierno del estado siempre existe apertura para acercarse a las familias de las víctimas y en este caso “estaremos buscando cómo apoyar como siempre lo hemos hecho y pues el llamado y la exigencia a las autoridades correspondientes a que se haga justicia en este caso“.

No cuenta con pruebas de omisiones, pero se une a la indignación: Márquez Alcalá

La legisladora del PAN, Cristina Márquez Alcalá mostró su solidaridad a la familia de Aurora, pues dijo que es una vida arrancada y un sueño desecho.

Por lo que también llamó a las autoridades a que se detenga al responsable y lo lleven ante la justicia.

Dijo no contar con elementos para señalar si hubo omisiones en el procedimientos, “no se cuáles son las circunstancias de la detención, cuáles son las posibles deficiencias por las que se haya soltado a la persona presunta responsable, lo que si, es que el Estado y todas las autoridades correspondientes deben hacer lo que esté a su alcance para que no quede impune este lamentable hecho“.

Además que se garantice la reparación del daño a una familia que ha quedado destrozada.

Por si no lo leíste: