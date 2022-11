Liberan a ‘La Barbie’ en Estados Unidos: testigo protegido o declararse culpable, las dos hipótesis hasta el momento…

Estados Unidos.- Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’, dejó de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (EEUU). Esto, pese a que su liberación estaba programada para el año 2056.

De acuerdo con los registros de la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons), al ingresar los datos del criminal, la ficha específica que actualmente no está bajo custodia en prisión: “No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY).

Lo anterior lo dio a conocer, este 28 de noviembre, el portal Borderland Beat, especializado en temas de seguridad y narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que exponga los motivos por los cuales La Barbie habría abandonado la prisión federal de alta seguridad en Florida.

¿Testigo protegido?

Pese a ello, el portal antes mencionado, especula que una de las razones, que pareciera ser más coherente, sería que La Barbie pudo haber entrado al Programa Federal de Protección de Testigos (abreviado como WITSEC, por su escritura en inglés).

Lo anterior, le habría brindado la libertad bajo la custodia de los alguaciles de EEUU, como se planteó en el caso de Dámaso López Núñez, mejor conocido como ‘El Licenciado’, quien había sido sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, en febrero de 2021 y quedó establecida para el 11 de agosto de 2032.

Cabe recordar que la liberación de La Barbie estaba contemplada para el 27 de julio de 2056. Fue extraditado a EEUU en septiembre de 2015.

Declararse culpable

Otra posible explicación por la que La Barbie ya no estaría recluido en la prisión federal donde cumplía su condena podría remitirse al año 2016, cuando se declaró culpable de los cargos en su contra: conspiración para traficar cocaína, conspiración para importar cocaína y lavado de dinero.

Esto pudo haber sentado las bases para llegar a un acuerdo de cooperación con los fiscales federales, por lo que estaría bajo la custodia de los alguaciles estadounidenses, o bien, en una prisión para testigos detenidos.

Ambas hipótesis aún no son confirmadas por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en caso de que Valdez Villarreal fuera liberado por una reducción de sentencia, no sería deportado a México, ya que es un ciudadano estadounidense nacido en la ciudad de Laredo, Texas.

