Liberación de un presunto homicida adolescente de León preocupa a diputados, pues deja ver las fallas en el Sistema de Justicia Penal

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Cualquier joven que se vuelve delincuente, a la vez se convierte en víctima, así lo aseguró el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González. Lo anterior, luego de que las autoridades liberaran al adolescente que hace un año asesinó a dos mujeres en un centro comercial en León

Además, dijo que es necesario revisar de forma integral al Sistema de Justicia Penal. Ello mientras que el legislador del PAN, Rolando Alcántar coincidió en que hay que apostar por la prevención primaria. Lo que significa evitar que niñas, niños y adolescentes caigan en el crimen organizado.

También es necesaria la prevención secundaria, para fortalecer las acciones de atención a quienes ya cometieron u delito o han estado inmersos en las drogas.

Lee también: Menor que asesinó a 2 mujeres en Walmart de León queda libre a 1 año del hech

Liberación presunto homicida adolescente Foto: archivo

Asesina a dos mujeres y queda en libertad

El 12 de julio del 2021, el adolescente conocido como “El Mudo” de entonces 15 años de edad, asesinó a dos mujeres madre e hija en el estacionamiento de Walmart Torres Landa. También hirió a dos menores de 8 meses y 2 años de edad.

Las autoridades detuvieron al joven y lo pusieron a disposición de un juez. Sin embargo, a un año del crimen, liberaron al muchacho. Esto pese a que de acuerdo con fuentes del Poder Judicial el joven se declaró culpable durante el juicio.

Resalta fallas en el Sistema Judicial

Gerardo Fernández afirmó que el que hayan liberado al adolescente, forma parte de una política integral. Pues no pueden poner al mismo nivel a un joven que a un adulto, ya que hay una protección especial para los niños y jóvenes.

Liberación presunto homicida adolescente Foto: Lourdes Vázquez

Señaló que los jóvenes que caen en las manos de la delincuencia también se convierten en víctimas, “entonces a mi parecer, como víctima, me parece correcto, (pero) sin duda es otra muestra de lo lastimado y desgarrado que está el tejido en Guanajuato. Vemos a jóvenes delinquir y no solamente con una delincuencia común, sino llegar al asesinato”.

No obstante, el diputado del verde ecologista dijo que ante casos como este, queda la preocupación de lo que se hace desde la política pública. También cómo es que se revisa y evalúa el trabajo del Poder Judicial.

Más información: Al menos 1 de cada 4 guanajuatenses fueron víctimas de un delito durante 2021: INEGI

Tampoco hay justicia para Aurora

Fernández también recordó a la liberación del presunto feminicida de Aurora de 18 años. Su muerte ocurrió hace una semana en Silao y declaró que esta es otra falta tanto del sistema judicial como del sistema de procuración de justicia.

“Y parece que por parte del Legislativo nos estamos congratulando y aplaudiendo porque formamos parte de un convenio que no está dando los resultados que la ciudadanía requiere. Tenemos lo que tenemos que atender es una evaluación integral al Sistema de Justicia Penal”, dijo.

Señaló que recientemente presentó una iniciativa en la materia, pero la rechazaron. No obstante, insistirá en una revisión integra y argumentó que si los temas no están en la ley, se deja un espacio a la interpretación que no se debe permitir.

Insiste en apostar por la prevención

Rolando Alcántar desconoce las razones del juez especializado en justicia para adolescentes que liberó al “El Mudo”. Y dijo que esperaría que la sentencia no haya sido solo un año de internamiento, sino que debió haber otro tipo de medidas complementarias que todavía deben estar en proceso y bajo supervisión de la autoridad.

Liberación presunto homicida adolescente Foto: Lourdes Vázquez

“Hay un margen de posibilidad que iba hasta los 10 años de sanción y en este caso para un menor de edad y quizá algunas otras cuestiones alternativas, que quizá no tengo el conocimiento como para brindar una posición”, comentó.

El legislador del PAN reiteró que el estado debe trabajar muy fuerte para cuidar que las niñas, niños y adolescentes no sean víctimas de la violencia, la delincuencia y de las adicciones. Ello para “que después no tengamos que ser víctimas de ellos mismos. Porque los atrapa el tema de la violencia y la delincuencia”.

Por lo anterior, insistió en el fortalecimiento de las políticas públicas en alianza con las familias, las comunidades educativas y la sociedad en general.

MJSP