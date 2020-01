Leyes de EE.UU. están en internet: Juan Hernández

María Espino

Guanajuato.- A través de su página de Facebook, el alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, sentenció y dio un ultimátum al IMSS para que a más tardar en abril pongan la primera piedra de lo que el complejo médico que prometieron construir en Yerbabuena a un costado de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto.

“Aquí hay un terreno, para que sepan, que se le donó al seguro social y que por ahí el seguro social se ha hecho pato y no le ha querido invertir, tienen hasta el mes de abril para poner la primera piedra, si no ponen la primera piedra antes del mes de abril el terreno se lo vamos a dar a gobierno del estado y ahí la clínica que está en Pardo se va a venir a poner en este terreno”.

Lo anterior lo manifestó la tarde del jueves durante un recorrido que realizó por las obras que se desarrollan al interior de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en donde también informó que la cancha deportiva, la cual fue costeada por los dueños del centro comercial Alaïa, prácticamente está concluida.

Se debe recordar que hace un par de semanas el Secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, aseveró qué el Delegado del IMSS en Guanajuato lo busco pidiendo una reunión con carácter de urgente con Alejandro Navarro para tratar el tema de la construcción de la clínica, sin embargo hasta el momento se desconoce si se concretó el encuentro.

IMSS podría tener proyecto fantasma

Al respecto, el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, precisó que el plazo de tres años que se dio como condición para comenzar las edificaciones vencen el próximo 7 de Abril y como no han visto interés de parte del IMSS por iniciar la edificación, tal acuerdo perdería efecto y los terrenos regresarían a poder del municipio, lo que daría la posibilidad de cederlos a Gobierno del Estado, que ya los ha solicitado.

Corona comentó que luego de que Navarro declaró públicamente que de no comenzar la construcción destinaría los terrenos para otra acción, el delgado del IMSS en Guanajuato busco un acercamiento para tratar el tema, sin embargo a la fecha siguen sin haber nada concreto por parte del Seguro Social, por lo que sólo esperan que venza el plazo referido.

“Nosotros le hemos señalado que de acuerdo a los documentos que tenemos en la administración y a los acuerdos del Ayuntamiento, el plazo se vence el 7 de abril del 2020, esa es la fecha que en los acuerdos de Ayuntamiento el IMSS tiene que empezar a tener una actividad dentro de esos terrenos, si no automáticamente esta donación queda sin efecto”.

Además aseveró que hasta el momento por parte del IMSS no les ha mostrado el proyecto integral de obra, así como tampoco los permiso de cambio de uso de suelo y menos hay certeza de que haya recurso que lo financie, por lo que comentó que al no haber claridad en el tema quizás pudo haber sido un ‘proyecto fantasma’ que se generó en la anterior administración bajo el mando del priista Edgar Castro Cerrillo.

“El acuerdo fue entre el delegado del IMSS y el anterior presidente municipal (Edgar Castro Cerrillo), no sabemos nosotros si realmente era viable ese proyecto (…) no se ha hecho ningún trabajo de construcción, no se ha hecho ninguna situación que demuestre que se van a llevar a cabo actos de construcción en ese inmueble”.