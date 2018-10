Ley no me impide doble salario: Tinajero

El regidor del PVEM aceptó tener otro empleo en la Secretaría de Salud y asegura que todo está dentro del marco legal, además de que tiene asignada una jornada acumulada los fines de semana

Onofre Lujano

Acámbaro.- El regidor del PVEM Artemio Tinajero Pizano acepta laborar también en la Secretaría de Salud, señala que dentro del marco legal está en lo que permite la ley, porque uno de los puestos es por elección popular y el de médico ya lo tenía en el CAISES, además de que tiene asignada una jornada acumulada los fines de semana, por lo que la Ley Orgánica no dice que no pueda ser regidor y tener su actividad en la Secretaría de Salud.

Acompañado por sus compañeros regidores quienes manifestaron su solidaridad, agregó que “en su momento el alcalde me convocó en dos ocasiones en sus oficinas para decirme que había personas que le habían dicho que me aplicara el artículo 28 de la ley orgánica. Pero en ningún momento dice que no pueda ocupar los dos cargos”.

Refiere que no quiere especular, “pero si se van a las nóminas de todas las dependencias de gobierno, hay muchos que tienen dobles plazas e inclusive están en los mismos horarios”.

ALCALDE

Por su parte, el presidente municipal Alejandro Tirado Zúñiga refiere que respeta el posicionamiento del regidor Artemio Tinajero Pizano y sus compañeros, “serán las leyes quienes dictaminen si puede o no tener dos puestos, y si es una cuestión legal y si la ley se lo permite por mi parte no hay problema”.

