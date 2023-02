Un grupo de víctimas y activistas se presentó en el Congreso de la CDMX para rechazar la iniciativa, que acusan de querer politizar sus casos

Ciudad de México.- En las últimas semanas, el caso de la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido en Oaxaca hace cuatro años, volvió a la palestra pública, luego de que un juez ordenó el arresto domiciliario para el exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, principal sospechoso de la agresión.

Y aunque finalmente, y tras la intervención del gobernador de Oaxaca, una jueza frenó esta medida, el tema de la violencia machista y los ataques con ácido resonaron al punto de que la diputada de Morena en el Congreso de la CDMX, Marcela Fuente, anunció que este martes presentará la ‘Ley Malena’.

La iniciativa, nombrada en honor a Maria Elena, busca tipificar los ataques con ácido en el Código Penal y la Ley de Víctimas de la capital.

Hasta ahora, los ataques con ácido solo eran considerados agravantes del delito de lesiones. Pero de aprobarse la nueva ley, ese tipo de violencia machista podría alcanzar el grado de tentativa de feminicidio, si representan un daño severo para la víctima. Y si ese fuera el caso, se castigaría con hasta 30 años de prisión.

“Aunque el Código Penal del Distrito Federal recoge las lesiones con ácido, existe la necesidad de ampliar el marco normativo creando un tipo penal autónomo que tenga como objetivo sancionar los actos cometidos contra las mujeres”, dijo la diputada en entrevista para El País.

“No solo se deben de penalizar las conductas que culminan con su muerte, como es el feminicidio, sino también aquellas que provocan alteraciones en su salud y daños permanentes a su integridad”, añadió.

En México, de acuerdo a la Secretaría de Salud federal y solo hasta agosto del año pasado, se registraron 47 ataques con ácido. Además, de acuerdo a la Fundación Carmen Sánchez, el 94% de los ataques quedan impunes. Y por si fuera poco, la legislación de la mayoría de los estados no los contempla específicamente como violencia de género hacia las mujeres.

"Nosotras estamos proponiendo que se reconozca como violencia ácida"



‘Ley Malena’ divide a las víctimas; la acusan de estar politizada

A pesar de esto, no todas las víctimas están de acuerdo y acusan a los partidos políticos de dividir y aprovecharse de las víctimas de ataques con ácido. Además reclaman que la ley no debe llevar un nombre, sino que se aplique justicia.

La iniciativa generó división con un grupo afín a la exlegisladora local Alessandra Rojo de la Vega. Durante la conferencia de prensa para anunciar la iniciativa, mujeres integrantes de “No es una, somos todas” interrumpieron el mensaje que daba Elena Ríos al interior del Congreso de la CDMX. Tras esto señalaron que existe una iniciativa de ley en el mismo sentido desde el 2018.

Ana Elena Saldaña es otra víctima de ataque de ácido, ocurrido el 12 de noviembre de 2018. Ella criticó la propuesta, pues afirmó que antes que cualquier ley, la Fiscalía capitalina debe dar justicia a las víctimas. Además, su abogado criticó que la iniciativa se realizó sin aportes de las víctimas, y que simplemente busca politizar este tipo de agresiones.

“La diputada antes de elaborar un proyecto debe tomar en cuenta a las víctimas. No existe un acto más criminal que politizar una tragedia, lo que acaben de ver hoy, dividir a las víctimas sobre las cuales todos vamos por una causa, eso es imperdonable. Esto me perece el acto más criminal que existe”, expresó el abogado José Luis Nazar.

Si buscaras justicia para las sobrevivientes hubieras hecho una ley en consenso, especialmente para las que vivimos en la ciudad que dices representar. Te lo dije hace rato de frente, tú iniciativa NO NOS REPRESENTA.

María Elena descarta razones políticas

Por su parte, María Elena Ríos lamentó que los “egos políticos” permitan esta división. Además se deslindó de cualquier grupo político, afirmando que su lucha es únicamente como víctima de intento de feminicidio.

“Si yo fuera blanca y privilegiada, creo que las cosas serían diferentes. Pero como dijo mi agresor: ‘eres la india de trenzas que nadie le va a hacer caso’. Eso no es verdad, las mujeres tenemos voz y es muy importante que estos temas se pongan en la mesa política. Yo no estoy con ningún partido. Sin embargo, es necesario que estos temas ya formen estrictamente de la agenda política y pública de este país y no solo de la Ciudad de México”, enfatizó la saxofonista.

Por último, dijo que el nombre de la iniciativa solo es para representar a todas las víctimas que sufrieron como ella.

“No se trata solo de María Elena Ríos, somos más de 30 víctimas que estamos en la impunidad”, finalizó.

