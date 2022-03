(El perdón y la reparación del daño: JUSTICIA RESTAURATIVA)

LA AUTOCRITICA y un poco de humildad es lo que le hace falta al estado para poder atender y resolver los problemas que a diario enfrentamos, es urgente para evitar la desorganización social y la sensación de injusticia. Inseguridad y violencia que se padecen a diario solo así pueden ser revertidos eficazmente por el estado que ha implementado un nuevo sistema adversarial de impartición de justicia oral pero hasta ahora los esfuerzos no logran revertir el reclamo social de JUSTICIA; no dan los resultados esperados porque los intervinientes y operadores jurídicos no han cambiado su esquema mental. No es fácil pasar de un sistema de justicia continental o europeo, inquisitivo español, de derecho escrito; a uno anglosajón (oral) que busca restaurar y reparar los daños. Asimilar nuestras prácticas judiciales, con las de nuestros vecinos del norte buscan reducir las asimetrías judiciales, para darles una mayor efectividad y celeridad. (Buscando además la ventaja de litigar en nuestro país, como lo hacen en el suyo).

Es de resaltar el cambio de paradigma respecto al concepto de justicia distributiva, o retributiva. Evolucionar del sentir de la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”, mediante la cual se infringía el mismo castigo al delincuente que el delito que había cometido. Esta debe quedar superada, por la crítica ilustrada al antiguo régimen, principalmente por Cesare Becaria, en su tratado de Los delitos y las penas, de 1764. En materia penal ya no significa el castigo o la venganza, o la ley del talión. La justicia es ética, equitativa y honesta. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos, nos hace conscientes de que hemos actuado mal o nos hemos apartado del buen camino.

Hans Kelsen señala: “La justicia es para mí aquello cuya protección puede hacer florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad, es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.

Un concepto moderno de justicia es esa idea que cada época y civilización tienen acerca del bien común y la justicia social.

Aquí tiene que ver el nivel de educación y el tipo de lenguaje e información que cada uno maneja. Valor determinado por la sociedad, que necesita mantener la armonía entre sus integrantes, formando un conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones; autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de las sociedades modernas un fundamento formal. El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas.

Se supone que, en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.

El fundamento formal es la actividad de legislar disposiciones escritas que debieran ser buenas leyes, aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.

La idea que me quisiera explicar aquí de justicia restaurativa o restauradora es, para bien nuestro, como el proceso que facilita la participación y el dialogo entre todos los afectados por una ofensa penal (comprende no solo al delincuente, le da su lugar a la víctima del delito y a la comunidad), en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del delito (no grave) con el objetivo de hacer justicia mediante la reparación del daño y la reconciliación entre las partes y la comunidad como la finalidad de las normas penales. El procesamiento y la sanción de los delitos, tiene el objetivo de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Aquí la importancia de que todos entendamos y asimilemos este nuevo concepto de justicia restaurativa, sobretodo nuestros encargados de legislar, de procurar justicia cotidiana, que entiendan el concepto y lo apliquen para restaurar la armonía social; de lo contrario volveremos al pasado, a los grilletes, a las penas inusitadas, a los azotes, a la prisión preventiva como remedio para todo mal, como la estafa del ungüento de los merolicos de mercado.

Las cárceles no son la solución, tan solo son un reflejo del tipo de sociedad represora e inquisitiva que tenemos actualmente. ¿Cuantas cárceles va ser necesario construir, antes de que aceptemos y nos demos cuenta que la solución esta en resarcir y reparar los daños, en el tratamiento psicológico, en la educación y la prevención, en las diferentes medidas de tratamiento para lograr la reinserción social?.