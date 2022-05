En la Ley del Sistema de Seguridad se establece que los titulares de las dependencias de seguridad deben rendir cada tres meses

Lourdes Vázquez

Guanajuato .- La presentación de los informes trimestrales de seguridad que contengan información detallada y precisa permitirá a los ayuntamientos la toma de mejores decisiones y fortalecerá a las corporaciones de policía municipales.

Así lo señaló el diputado del PAN, Martín López Camacho. Esto luego de que la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones aprobó el dictamen que contiene reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

El presidente de la comisión precisó que, aunque en dicha Ley del Sistema de Seguridad se establece que los titulares de las dependencias de seguridad de los municipios, deben rendir cada tres meses un informe a los ayuntamientos. En dicha ley no se establecía cuáles eran los elementos mínimos que dicho documento debía tener.

Detallan requisitos

Con la propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se establece que el informe deberá contener estadísticas de la comisión de delitos y faltas administrativas. También debe tener la incidencia a la baja, frecuencia y horarios de patrullajes. Además, debe incluir los estatus de las evaluaciones de control y confianza, por mencionar algunos.

Dijo que lo que se busca es que el ayuntamiento esté enterado de lo que pasa en su municipio. Buscan que tomen decisiones que impacten positivamente sobre dicho informe.

“El director de Seguridad Pública va a tener la posibilidad de decirle a sus jefes, a su órgano de gobierno, ‘ve, así estoy, ayúdame en esto y esto’. No podemos estar trabajando en el ámbito municipal sobre programas de prevención sino sabemos cómo está nuestra corporación y qué está haciendo nuestra corporación”.

Homologarán multas

En otro tema, la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones aprobó el dictamen de la iniciativa formulada por la fracción verde ecologista. Esto para homologar en los municipios las multas por falta del holograma de verificación vehicular.

La multa que impondrán los municipios será en el rango de 20 a 40 veces la Unidad de Media y Actualización (UMA). Su valor diario es de 96.22 pesos.

Martín López Camacho aclaró que el dictamen que plantea la reforma a la Ley de Movilidad no tiene que ver con el supuesto de aquellas personas que no han verificado su vehículo, sino a quienes no cuenten con el holograma que demuestren que el auto ya fue verificado.

Con esta homologación, en caso de ser aprobada, se fortalecerían los ayuntamientos en sus ingresos,

“Con una política pro ecología, pro medio ambiente, pueda obtener un ingreso de las multas y generar esta cultura a todos los ciudadanos de estar verificando nuestros vehículos”.

Ambos dictámenes serán discutidos y en su caso aprobados en la sesión del pleno del Congreso que se desarrollará este jueves.