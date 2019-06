Ley de Voluntad Anticipada puede mejorar: especialista

La psicóloga Brisa Carmina Sandoval Mexicano comentó que Aceptar la muerte es un tema difícil para cualquier individuo de cualquier sociedad, y este tipo de cambios legales ayudan a cambiar la idea cultural que se tiene sobre el tema

Moisés García

Guanajuato.- La implementación de la Ley de Voluntad Anticipada en el estado es un avance muy importante en el tema tanatológico, esa rama que estudia el fenómeno que genera el proceso de la muerte en los seres humanos.

La psicóloga Brisa Carmina Sandoval Mexicano, experta en el tema, explicó que en el camino aún quedan pequeños resquicios de la ley, como aquel en el que se esconden las denuncias que pueden desatarse en contra de los médicos que proporcionen asistencia para bien morir, hecho que ha causado que los médicos rehúyan de este tipo de pacientes.

Expuso que los recursos paliativos que se proporcionan en esta etapa de la vida de un enfermo terminal, ayudan tanto a aceptar la pérdida como el sufrimiento psicológico, atendiendo desde las relaciones significativas del enfermo, hasta el dolor físico, y los aspectos legales que implica dejar de existir.

Aceptar la muerte es un tema difícil para cualquier individuo de cualquier sociedad, y este tipo de cambios legales ayudan a cambiar la idea cultural que se tiene sobre el tema, sin embargo, en orden de cooperar con el mejoramiento psicológico de la sociedad ante la pérdida, Carmina Sandoval recomienda trabajar en uno mismo la idea de analizar el cómo deseamos morir.

“Por ejemplo, no dejar asuntos inconclusos; tener claro quiénes son los beneficiarios de seguros; dejar dicho si quiero que me entierren o que me cremen; el tema de la repartición de bienes; o el de los acompañamientos espirituales, porque eso también ayuda las personas en su momento, pues se perciben siendo asistidos espiritualmente para la trascendencia”.