1.- Todo sigue igual con el sacrificio animal

La Ley de Protección Animal en Guanajuato pocos efectos ha logrado. El sacrificio de perros en los llamados Centros de Control y Bienestar Animal –antes llamados ‘antirrábicos’- persiste frente a un problema de salud publica y conciencia social.

Este 2022, el número llama poderosamente la atención por su notable incremento en los primeros cinco meses, a comparación de los dos anteriores.

Con cambios de nombre y estructuras que difícilmente cambian sus lógicas de trabajo, la existencia de perros en situación de calle es vista todavía como un problema fundamentalmente de salud y orden urbano, ante una cultura de la adopción que va a la zaga frente al número diario de sacrificios.

Sin duda alguna el caso especial es el de León. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha hecho de ésta su principal bandera. Desde su énfasis de campaña, convicciones personales y la obra emblema del Hospital Veterinario, es la causa que le dio fondo a sus pretensiones para gobernar León.

Por cada adopción en León, otros seis canes son sacrificados en el Centro de Control y Bienestar Animal, o mejor dicho, 29 mascotas diariamente son sacrificadas al estar enfermos, no aptos para ser adoptados o porque no fueron reclamados.

En los últimos dos años y medio en León se sacrificó a 16 mil 502 animales domésticos. Sólo de enero a mayo de este años, suman 4 mil 402, lo que representa un incremento del 116 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En este punto es preciso recordar que desde el pasado 16 de enero, el gobierno de Gutiérrez Campos inició un programa en el que los ciudadanos pueden reportar a través de WhatsApp los casos de abandono animal. Mientras que 35 millones de pesos se aplicaron a la construcción de un hospital público veterinario.

Aunque estos datos bien podrían revelar las deficiencias de un discursos que no se ha reflejado en hechos, también son los datos que justifican la causa de la alcaldesa de León. Un problema de las grandes urbes que debe solucionarse atendiendo todos los puntos de vista.

2. Sin tregua para los comerciantes de Celaya

Bombas en los mercados. Es el nuevo temor entre los comerciantes de Celaya. Todo comenzó el miércoles con un hombre fue ejecutado frente a su esposa en el Parque Morelos, en el corazón de la ciudad. El hecho detonó la psicosis colectiva.

Los vendedores bajaron cortinas, recogieron sus puestos, porque ya prefieren perder una jornada de ganancias a perder la vida.

Luego del asesinato, ocurrido alrededor de las 4:00 de la tarde, a través de WhatsApp y redes sociales comenzó a correr el rumor de que había artefactos explosivos en los mercados Morelos e Hidalgo.

Los comerciantes en Celaya no están para detenerse a pensar si se trata de una broma macabra o no, porque ya todo lo creen posible. En mayo una cabeza fue abandonada en la zona de los centros de abasto, en junio fue asesinado el líder del ‘tianguis de los lunes’; están tan inmersos en la violencia que reina en el municipio que no descartan peores ataques.

Las denuncias por extorsión aumentan, y aunque presuntamente también han incrementado los operativos en los mercados, el gremio no se siente protegido. Todos los días, salir a ganarse el sustento es arriesgarse a no volver a casa. “¿Y ahora a quién le va a tocar?”, piensan. Por eso no pueden desestimar ningún rumor que llegue a sus teléfonos celulares.

Mientras tanto, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, atribuyó el miedo de los comerciantes a un mal manejo de las redes sociales. Un empleado de una tienda cercana activó una alarma al escuchar disparos, y la población la interpretó como una alarma de bomba, fue la versión del funcionario. Es desinformación, insistió, y pidió a la ciudadanía no difundir datos falsos.

El miércoles otro crimen se cometió en un bar minutos antes de la agresión en el Parque Morelos. Este jueves, en la comunidad de Rincón de Tamayo varios policías municipales resultaron heridos en un ataque. Heridos reales, muertes reales, y no los rumores en redes sociales, alimentan el miedo y el caos en Celaya.

3.- Internet, aún sin ser para todos

Foto: Enrique Pérez

La pandemia provocó un innegable repunte en las demandas de tecnología por necesidad propia. El Internet se volvió indispensable para mantener una dinámica social, laboral y educativa, aunque las desigualdades persistieron e incluso se acentuaron.

Guanajuato es un estado de altos contrastes sociales en todas sus regiones. Es por ello que a pesar de su desarrollo industrial y tecnológico, la población que de acuerdo al INEGI tiene acceso al Internet se estableció en 62.1 por ciento, cuatro puntos debajo de la media nacional.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), colocó a Guanajuato entre las 10 entidades con el menor número de usuarios de Internet, pues el 38 por ciento de la población aún no tiene acceso al servicio.

¿Cómo puede ser posible en un estado que es el sexto que más Producto Interno Bruto (PIB) aportó durante el 2020? Todo parece ser un tema eminentemente formativo y por lo tanto un reto para la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), que encabeza Jorge Enrique Hernández Meza.

Según la encuesta, la falta de uso del Internet se debe principalmente a que no saben utilizarlo al ser la característica con el 53 por ciento de las respuestas. No les interesa o no lo necesitan representa el 18 por ciento, no tienen acceso con el 16 por ciento y otras razones el 13 por ciento.

Por otro lado, aunque 60 de cada 100 hogares en Guanajuato no tienen acceso a una computadora, el 94 de cada 100 realizan actividades en línea. Esto indica que ingresan mediante un dispositivo móvil, smartphone o tablet.

Así pues, la EDUTIH se vuelve una fotografía de los rezagos y contrastes persistentes en Guanajuato, sobre todo junto a la población rural con una diferencia de la urbana de más de 20 puntos, que deben atender los municipios.

Los resultados de esta encuesta deben ofrecer información estadística valiosa para atender y cerrar dichas brechas.

