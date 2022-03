Ley de Movilidad del Estado

1.- La buena, primero los usuarios

Martín López Camacho

La revisión de la iniciativa a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios hecha entre la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, que preside el panista Martín López Camacho, concesionarios del servicio de taxi tradicional de diferentes organizaciones, y José Luis Manrique Hernández, subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno estatal junto con otros servidores públicos, permitió la emergencia de un penosa verdad: por más de una década funcionarios estatales han acumulado más de siete mil expedientes de guanajuatenses que han solicitado una concesión de taxi, sin respuesta.

Y es que Manrique Hernández, con cierto candor, tuvo el desliz de afirmar que no se ha dado salida a varios de los expedientes porque contenían documentos falsos, como poderes, hecho más que suficiente para haberlos desechado y hasta dado seguimiento penal. No estarían en la estadística de los retrasos, pero al parecer se administró políticamente la necesidad de los peticionarios. La revelación caló hondo entre los concesionarios de los taxis, que se resisten a dejar ir un modus vivendi que ya no puede existir en un mundo de nuevas tecnologías y libre competencia.

Al final de esta mesa de trabajo, el legislador Martín López Camacho, puso el cascabel al gato -un acierto- al anunciar la siguiente reunión que será con usuarios de los servicios de transporte, el próximo martes, al decir que la brújula que definirá el rumbo de la reforma será “la calidad del servicio” y la seguridad de los pasajeros. Por cierto, la última semana de marzo la comenzará a todo tren López Camacho, programó para el lunes la primera reunión de los grupos de trabajo de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Estarán los 46 secretarios y directores de seguridad municipales de Guanajuato.

2.- Por ahora… nel

El sano escepticismo se empleó entre la comunidad guanajuatense, a fin de recrear el rumor de que el secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio de Irapuato, Miguel Ángel Simental, había renunciado, lo cual produjo otro rumor y lo que le sigue. Pero… nel, de acuerdo con fuente en el Ayuntamiento, Simental, está amarrado al puesto con su plan de seguridad pública; aunque se comentó que si quisiera irse no lo detendrían, cosa que no ha sucedido. Estuvo movido el día con eso.

Efectivamente hay quejas de parte de los policías que no están en el Comando Especial de Reacción Inmediata Irapuato (CERII); grupo de reacción conformado por Miguel Ángel Simental, con autorización, que está en la operatividad en zonas de alto riesgo y sirve de enlace con cuerpos de seguridad estatal -FSPE- y federales como la Guardia Nacional; explicación del salario. Si Simental le falla al pueblo se ira de patitas, desvelan.

En el rumor, la perversidad si logró hallar una gama de datos y generó una segunda parte, relevante: Miguel Ángel, remplazaría al secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, porque el gobernador viene apoyando al trabajo del expolicía federal y le tiene confianza. El jaque se colocó al secretario con más tiempo en el cargo; el que se señaló hizo el plan de seguridad pública estatal, que ya debiera de ajustarse.

3.- Y los feminicidios

Diego Sinhue Rodríguez

Todavía en el llamado “mes de la mujer”, se generó la información de que el conteo de los asesinatos de mujeres en el estado de Guanajuato y en el primer bimestre del 2022 creció de forma alarmante en 24.4 por ciento respecto del mismo lapso del 2021. Esto se da en el contexto de disminución de homicidios dolosos en la entidad, que con toda razón aplaudía el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, hace 15 días.

El mandatario no tuvo la oportunidad de presentar su IV Informe de Gobierno debido a la veda, pero aprovechó una entrevista para mandar su mensaje optimista: “Es el segundo año que vamos a la baja en homicidios, los resultados del trabajo conjunto se están dando”.

Sin embargo, un dato debe ponerlo en alerta, con base al Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): entre enero y febrero hubo 61 asesinatos de mujeres, doce más que 2021. Una condición que exige a los tres niveles de gobierno ajustar su estrategia.

De la Valija. ¿De vainilla entonces?

David Martínez Mendizábal

Los diputados locales de Morena, Hades Aguilar Castillo y David Martínez Mendizábal, enviaron un escrito a esta columna refiriendo respecto a su iniciativa para crear la curul 37 en el Congreso del Estado, destinada a un migrante, que su propuesta por impulsar la progresividad de los derechos humanos no puede ser “rechazada a priori” por razones financieras y añaden que su iniciativa plantea una “alternativa para reacomodar el presupuesto, sin que se lesione la hacienda pública”.

La alternativa refiere a rebajar la remuneración de los diputados debajo de lo que gana el presidente de México, porque lo que hoy ganan viola la Constitución del país y con ello “darían cumplimiento” a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aunque los legisladores debieran saber que esto último no puede ser, una ley federal sólo obliga al orden federal. Más allá de eso, cabe preguntarse si además de sus cálculos sobre remuneraciones, de darse el sueño de la reducción, ya sumaron los gastos accesorios que generaría la diputación 37, la corrida financiera completa. Gasto es gasto. Un contador puede orientarles. Y algo más, ¿la propuesta tendrá el aval de toda su bancada? Hay quien piensa que terminan impulsando la agenda del PAN.

Víctor Aguilar Ledesma

Se había advertido nombrar delegados municipales en Celaya por medio de una consulta directa en urnas, sin arreglos que ofrecieran seguridad a candidatos y electores en las comunidades rurales, era todo un riesgo. El proceso se ha empañado con la desaparición de la candidata a delegada en la comunidad de Juan Martín. Por ello, sus palabras como líder religioso y social resultan relevantes. Víctor Aguilar Ledesma, obispo de la diócesis de Celaya, lamentó lo que sucede en Juan Martín, donde también se suma la muerte confirmada del grupo “Los Chuparrecio” y un ataque armado a la cada de la delegada vigente. En el trance, hizo un llamado a los habitantes del municipio: no votar por candidatos de quien conozcan ligas con la criminalidad.

El prelado, pide a los ciudadanos no dar paso a los delincuentes en las posiciones de influencia política, no amedrentarse. Su llamado al cuidado del voto es correcto, contrasta con la actitud de las autoridades civiles que dicen desconocer intervención de la criminalidad en el proceso. Un dato relevante: Aguilar Ledesma conocía a la candidata desaparecida.