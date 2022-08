El Congreso de Guanajuato decidió agotar el análisis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo antes que las reformas a la Ley de Búsqueda

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a la exigencia de colectivos de búsqueda, se dará salida primero a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, antes que a las modificaciones de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato. Ambos temas forman parte de una agenda común establecida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato.

La diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que en la agenda común, primero se está agotando el análisis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

No obstante, dijo que independientemente de las mesas de trabajo para el estudio de las reformas a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, existe la posibilidad de que tanto municipios como otras áreas de competencia, vayan avanzando.

“Como vimos que son las células de búsqueda, los apoyos que deben de brindar el propio municipio para el acompañamiento, el tema del presupuesto, creo que hemos estado en otros espacios, viendo como sí se puede seguir avanzando”, afirmó.

No obstante, la legisladora reconoció que las reformas a la Ley de Búsqueda son urgentes porque son un reclamo de la sociedad y de colectivos. Además se trata de un tema sensible “en el que estamos hablando de la vida, estamos hablando de las familias. Entonces yo creo que sí es un tema urgente. Yo creo que la Junta de Gobierno, no lo va a dejar de lado, sino que de inmediato lo va a tomar como lo ha estado haciendo”.

Respecto a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Bermúdez señaló que se prevé que en noviembre ya sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entonces se buscará que quede aprobada en el siguiente periodo ordinario que inicia en septiembre próximo.

Colectivos se manifiestan en Pénjamo para pedir justicia para sus desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas se manifestaron en Pénjamo para pedir justicia y atención para poder localizar a sus seres queridos.

Cecilia, mujer que lideró la marcha, afirmó que en el evento se congregaron por lo menos 74 familiares de personas desaparecidas.

Sin embargo, mencionó que las víctimas de desaparición seguramente son más, pero que se rehúsan a denunciar por miedo a represalias.

“Nuestra petición es que se investigue sobre el paradero de nuestros desaparecidos y que nos den un trato digno cuando vamos a solicitar información en el Ministerio Público. Hemos recibido apoyo de parte de Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato”, expresó Cecilia.

Hay 2 mil 731 personas desaparecidas en Guanajuato

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay un total de 2 mil 731 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato hasta agosto de 2022.

Además, en el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2021, dos municipios de Guanajuato se mantienen entre los territorios con más número de fosas clandestinas halladas en todo el país. Estos son Salvatierra con 65 fosas (quinto lugar) y Acámbaro, con 37 (noveno lugar).

En concreto, en Acámbaro se localizaron 104 bolsas con restos de 15 cuerpos y de 69 fosas de Salvatierra se recuperaron 79 cuerpos. Además, en el estado hay más de 800 cuerpos sin identificar.

En cifras totales, Guanajuato se ubica en tercer lugar nacional de personas desaparecidas. Y por si fuera poco, también hay casos de familias desplazadas de sus lugares de origen tras ser amenazadas por buscar a sus seres queridos.

“En el caso de Guanajuato, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato tiene documentados al menos 8 casos de familias de personas desaparecidas que han tenido que ser reubicadas de su lugar de origen a causa de las amenazas de las que han sido objeto”, señala el reporte Desapariciones, Impunidad e Incidencia Internacional en Guanajuato.

*Con información de El Debate y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

