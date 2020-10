Luz Zárate

Salvatierra.- La señora Leticia V. busca a su hijo desesperadamente desde hace dos años que salió de su casa y no volvió a regresar, por lo que este jueves acudió al terreno donde se localizaron oficialmente 52 fosas y hasta el corte de ayer 61 cuerpos, cifra que podría aumentar con el paso de los días y las excavaciones.

Leticia no pudo ingresar a la zona donde se están realizando los trabajos de excavación y rescate de los cuerpos, pues tendría que pertenecer a un colectivo de búsqueda de víctimas desaparecidas y además que haya una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, la cual ya interpuso desde el momento de la desaparición.

“No me dejaron entrar, me dicen que no puedo entrar para ver si está mi hijo, vine porque lo he buscado por todos lados, he preguntado en las calles, cada que dicen que encontraron un cuerpo voy a investigar si es él, pero hasta el momento no hay nada. Las autoridades me dicen que sí están investigado pero no lo hemos encontrado”, platicó.

Contó que se enteró del hallazgo de las fosas clandestinas desde antes que lo anunciara en rueda de prensa la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, pues le contaron unos conocidos que habían encontrado fosas clandestinas en Rancho Nuevo, pero aún no sacaban los cuerpos, así que ahora que ya están los trabajos de excavación acudió a verificar si entre las víctimas está su hijo José Manuel Fabián Valencia y un tío del muchacho, Fabián Santos, con quien salió aquel 21 de septiembre del 2018 y de quienes no se ha vuelto a saber.