Redacción

Irapuato.- Un hombre fue llevado al hospital luego de ser herido con un arma de balines.

El ataque ocurrió minutos después de las siete de la noche sobre la calle Iturrigaray casi esquina con Antonio Torres de la colonia Miguel Hidalgo.

Según señaló la víctima iba caminando cuando sintió un balazo y se tiró al piso.

Testigos de lo sucedido avisaron al Sistema de Emergencia 911 que sobre la calle había una persona herida con un arma, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil.

A la llegada de los paramédicos, dieron los primeros auxilios al hombre, quién tenía una herida, pero el impacto fue con un balín, por lo que se determinó llevarlo al hospital para su revisó médica.

La vida del hombre no se encuentra en peligro, señalaron los paramédicos, pues la herida no es de cuidado, incluso el hombre no perdió en ningún momento el conocimiento.

Este hecho ya es investigado por las autoridades competentes.