Les quitan su ‘mini’ salón de clases en Villas de Guanajuato

María Espino

Guanajuato.- Haber colocado cubrebocas a varias esculturas y monumentos emblemáticos en la capital entre las que destaca el Pípila, no va en contra de las acciones de protección y conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya que no están siendo afectadas, además de que los monumentos en los que se colocó cubrebocas no son competencia del instituto.

David Jiménez Guillen, titular de la oficina del INAH en Guanajuato, dijo lo anterior y precisó que entre los monumentos que no pueden ser tocados con estas acciones son las musas del Teatro Juárez, estatua de La Paz, entre otros de gran valor histórico.

“No son monumentos históricos como tal, son contemporáneos, son siglo XX, son esculturas, no es competencia de nosotros (…) no es algo que apoyemos simplemente es algo que no es de nuestra competencia, excepto cuando se trate de monumentos históricos”.

Guillen reveló que previo a que fueran colocados los cubrebocas por parte del gobierno municipal se comunicaron con el INAH informando de la campaña de concientización y lo que pensaban hacer por lo que emitieron algunas recomendaciones pidiendo que respetaran ciertos monumentos históricos que sí son competencia del instituto.

“Hubo una comunicación de parte del municipio donde nos hicieron saber justamente de esta intención, nosotros hicimos recomendación de que respetaran aquellos elementos que son históricos como lo es la escultura de La Paz, Las Musas (en Teatro Juárez) y los que son contemporáneos por así decirlo y consideramos que es buena la iniciativa de concientizarnos para el uso del cubrebocas”.

Colocar cubrebocas en esculturas y monumentos históricos es parte de una campaña que no es exclusiva de Guanajuato, se ha implementado en muchas ciudades, y el tema será discutible desde diferentes puntos de vista y todos son respetables, acotó David Jiménez.