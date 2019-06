Les puedo dar más tiempo o dejar el puesto: directora de Educación

En medio del escándalo por su doble empleo, Rosa Henández Herrera dijo que tiene licencia de su plaza de docente y las actividades del sindicato no las hace en horario laboral

Roberto Lira

Celaya.- Aunque no aclaró si está recibiendo un sueldo, la directora de Educación, Rosa Isela Hernández Herrera, aseguró que tiene una licencia de su plaza de docente y puede desempeñar el cargo municipal, además dijo que su participación en el sindicato lo realiza en tiempos fuera de su trabajo en el municipio.

Con un semblante incómodo ante el cuestionamiento sobre su doble empleo, la funcionaria municipal comentó que son los resultados los que hablan por su trabajo.

“Yo tengo un permiso en mi plaza como docente, de cualquier otra manera no podría trabajar (…) la ley no te lo prohíbe más que no se empaten los empleos y aquí más que nada que revisen si mi desempeño es el correcto aquí en el municipio y si el logro de mis metas y mi desempeño como tal estaría de acuerdo a lo que ellos necesitan”, señaló.

Asimismo, dijo que atenderá lo que el Ayuntamiento decida y analizará si continúa en el cargo del municipio o en su plaza como docente. “Si se tiene un inconveniente en el desempeño y si hubiera otra situación lo vería, si solo estar trabajando en el municipio porque necesitarían más tiempo yo no tengo inconveniente en dedicar el tiempo o bien retirarme del cargo”, aseguró.

Hernández Herrera reconoció que también tiene encomiendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo comentó que estas acciones las realiza fuera del horario laboral.