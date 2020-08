Les ofrece fundación una luz de esperanza

Luz Zárate

Celaya.- Cada día son más las personas que sufren de insuficiencia renal y en los últimos tres años han aumentado los casos en al menos un 70%, que para la mayoría es muy difícil pagar.

Es por ello que surgió la Fundación ‘Por la Vida de Pacientes Renales y Familia A.C.’ que aunque ya tiene 3 años apoyando a las personas que tienen esta enfermedad, se constituyó ante notario público para poder gestionar recursos para quienes lo necesiten.

El presidente de la Fundación “Por la Vida de Pacientes Renales y Familia A.C.”, José Alfredo Cerritos Campos, señaló que antes las principales causas de este problema de salud eran la nefritis o la enfermedad poliquística en los riñones, pero en la actualidad un factor desencadenante es tener una enfermedad crónico-degenerativa, específicamente diabetes mellitus e hipertensión arterial.

“En el ISSSTE y el IMSS sus unidades de hemodiálisis están a tope, yo trabajo en conjunto con la unidad de Hemodiálisis del Hospital MAC y he visto que en tres años ha crecido fácil un 70% el número de pacientes. No hay cifras exactas porque no todos los pacientes son atendidos en el sector salud público, algunos lo hacen de manera particular, pero sale muy caro. Un paciente renal necesita tres sesiones semanales, que son mil 500 pesos por sesión, 4 mil 500 a la semana y aparte los medicamentos. Hay compañeros que no tienen transporte, que no son de aquí; y cuando no sigues el tratamiento adecuado empeora tu calidad de vida, empiezan a tener retención de líquidos, aumentan las toxinas”, dijo José Alfredo Cerritos Campos, presidente de la fundación.

Destacó que la insuficiencia renal se ubica en las primeras causas de muerte entre la población y actualmente hay muchos jóvenes que enferman antes de ser productivos y muchos no cuentan con sistema de salud que los apoye para el tratamiento, es por ello que surgió la iniciativa de crear la fundación.

“La fundación se acaba de conformar ante el registro notarial, tiene tres meses; la Fundación Por la Vida de Pacientes Renales nace para ayudar a personas que no tienen los recursos. Sabemos que esta enfermedad no se detiene, no distingue entre edades o clases sociales, por eso la intención es ayudar para cirugías de fístula pero también hacer trasplantes renales, que sí se hacen de manera particular salen muy caros, pero queremos que se hagan de manera económica”, señaló Cerritos Campos.

Aunque apenas se constituyó notarialmente, la fundación tiene tres años apoyando; en ese lapso se ha ayudado a unas 100 personas, a quienes se les ayuda a conseguir apoyo médico o la realización de cirugías de fístula o de trasplante.

En carne propia

Alfredo Cerritos tiene 30 años de edad y hace 13 años se le diagnosticó insuficiencia renal, y debido a que en sus inicios no tuvo la orientación adecuada, padeció más el duelo de saberse enfermo y además no se le pudo realizar un trasplante de riñón, por lo que ahora busca orientar y apoyar a personas que lo necesiten.

“Motiva el hecho de ser un paciente renal, vivir la enfermedad, el hecho de vivir una enfermedad es triste, te arrebata muchísimas cosas. Cuando lo vives te sensibilizas. Es un duelo que se empieza a vivir a ciegas, es otro punto que quiero tratar y llegar con la fundación, que alguien te pueda guiar desde un principio y por medio de eso llegar a un trasplante”, apuntó.

Tratamiento limitado

María Cruz Mexicano tiene 32 años y cuatro hijos, es madre soltera, no tiene quién la apoye con los gastos familiares y apenas en diciembre pasado le diagnosticaron insuficiencia renal. Ella fue apoyada por la Fundación “Por la Vida de Pacientes Renales y Familia A.C.” y el ISSSTE en la donación de una fístula y la cirugía para colocársela.

Debido a que María no es derechohabiente de ninguna institución médica y no tenía a dónde ir para solicitar ayuda y costear la colocación de una fístula, tras buscar ayuda encontró a la “Fundación Por la Vida de Pacientes Renales y Familia A.C. que a su vez solicitaron apoyo al ISSSTE.

En el ISSSTE se juntaron algunos empleados para hacer una rifa y lograr juntar 8 mil pesos que se necesitaban para la compra de la fístula, y además se le ayudó a gestionar quien le realice el procedimiento.

Recursos insuficientes

Ella cuenta que se siente muy triste porque de las tres sesiones de hemodiálisis que se tiene que hacer a la semana, sólo se hace una porque no cuenta con los recursos económicos, pues cada sesión le cuesta mil 500 pesos, sin embargo lo que más le duele es que a veces no tiene dinero ni para darle de comer a sus cuatro hijos menores de edad.

Tengo cuatro hijos, dos gemelitas de 10 años y dos hijos uno de 14 y uno de 16 años, ellos dependen de mí. Estoy separada y mi familia depende únicamente de mí, mi hijo de 14 trabaja en un taller y mi otro hijo vende frutas, de lo que ellos ganan agarramos para tortillas y la comida, pero no alcanza para mis sesiones de hemodiálisis.

“En diciembre me diagnosticaron porque me dolía mucho un talón y el doctor me decía que era un espolón, luego cuando vi que no se me quitaba regresé al médico y me mandaron hacer unos estudios y fue así que me di cuenta que tengo insuficiencia renal. Un médico me hizo la hemodiálisis, me pusieron un catéter por cuatro meses pero luego se me infectó y por eso busqué ayuda para la fístula”, platicó.

Ella no tiene trabajo y tampoco las fuerzas para realizar actividades pesadas, pues la enfermedad la sorprendió, ella por ahora quiere mejorar para poder poner un puesto de churros en su domicilio, por lo que pide ayuda a los ciudadanos que la puedan apoyar, a María se le encuentra en la calle Mezquite No. 145 de la colonia del Bosque.