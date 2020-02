Les niegan información de sobre proyecto de agua

Karla Silva

Silao.- Jaime ‘N’, quien hasta julio de 2019 fungió como titular de Servicios Básicos y que fue acusado de acoso sexual y laboral por cinco empleadas, podría volver a la administración pública de Silao.

Lo anterior según declaraciones realizadas por el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, quien negó que hasta el momento el señalado haya vuelto a funciones y que por ahora, no lo hará.

Dijo “en el proceso judicial que están llevando ellos (víctimas, señalado y Fiscalía General del Estado), en el que nosotros (Municipio) no formamos parte -es un tema entre particulares si le podemos decir así (…)- sabemos que hay un avance y que incluso ha habido un acuerdo entre las partes para cerrar este proceso de manera conveniente. Al parecer no se ha cumplido en su totalidad, pero son temas que quedan ajenos a la administración”.

Defendió que al Municipio corresponde esperar la resolución del caso, “por el respeto a la garantía del trabajo del funcionario que en su momento se separó (…) lo digo de manera muy clara: si en algún momento este funcionario cierra el proceso, que resuelva un Juzgado que no tiene una responsabilidad, tampoco le debemos coartar su derecho a trabajar. Si él sale absuelto de todo señalamiento que en su momento se le haya imputado, no habría porqué tomar una decisión diferente o mantenerlo separado de la administración”. Es un supuesto, precisó.

Además, Trejo Valdepeña mencionó que se han atendido las recomendaciones emitidas en noviembre pasado por la Procuraduría de los Derechos Humanos como parte del expediente 212/19-A, en las que se incluye continuar con el procedimiento disciplinario en contra del señalado, por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como garantizar la estabilidad laboral de las quejosas.

De la Fiscalía, agregó, no se ha tenido información debido a que el Municipio no forma parte del proceso, pese a que el acoso denunciado habría ocurrido al interior de las oficinas gubernamentales. Jaime Constantino cerró el Alcalde, no le ha pedido regresar y no percibe un salario del erario público, y si judicialmente se determina su responsabilidad, “acataremos la indicación”.

