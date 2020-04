Leoneses están ‘como si nada’ en la Fase 3

Jazmín Castro

León.- Pese a que oficialmente se ha declarado la fase 3 de la pandemia Covid-19, algunos leoneses continúan haciendo su vida de manera normal y continúan acudiendo a lugares públicos.

Tan solo en plazas, estacionamientos, cadenas comerciales, los ciudadanos salen a ‘distraerse’ ante su aburrimiento.

Pero en reiteradas ocasiones el alcalde municipal, Héctor López Santillana, ha informado sobre las medida de prevención y la preocupación porque los ciudadanos no se quedan en casa como lo recomienda.

Como si nada

En un recorrido que realizó Correo, se observó que las personas continúan realizando todo tipo de actividades en plazas comerciales que están abiertas, como pagos, compras, consulta de servicios; además negocios no esenciales siguen abiertos pese a la indicación de que deben permanecer con sus puertas.

En las calles de la ciudad zapatera hay de todo, quienes aseguran que solo salen a distraerse a las plazas que tienen locales abiertos, otros a realizar pagos o por trabajo, pero caen en el error que no portan cubrebocas como lo indica la autoridad, realmente en la vía pública son pocas las personas que se observan tomando esta medida.

Aunque se ha señalado que no existe un decreto para obligar a los establecimientos a cerrar, algunos no acatan la medida como recomendación, porque aunque no haya muchas ventas, prefieren mantenerse vigentes y a flote, pese al riesgo sanitario.