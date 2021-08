Staff Correo

Guanajuato.- La pandemia no ha terminado, el contagio comunitario continúa y casos como este, nos advierten sobre no bajar la guardia, aún es riesgoso, aunque parte de la población ya esté vacunada, no es garantía.

El caso de este leonés de 69 años, quien ya tenía su esquema completo de vacunación, falleció este 10 de agosto a causa de la Covid-19; la enfermedad lo debilitó a pesar de que se había inmunizado.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó este martes la muerte del leonés, quien padecía de diabetes, hipertensión y obesidad, enfermedades que agravaron su estado.

Al igual que él, siete personas más perdieron la batalla contra el virus SARS-CoV-2 de los cuales, 5 no estaban vacunados; dos solo tenían una sola dosis y uno tenía ambas.

Los fallecidos tenían entre 38 a 78 años de edad; eran originarios de Pueblo Nuevo, Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo, San Felipe, Manuel Doblado y Juventino Rosas.

De los 8, tres no padecían alguna enfermedad que podría debilitar su salud.

