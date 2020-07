Leonés pierde el control de su vehículo y cae a un barranco en la Capital

Redacción

Guanajuato.- De milagro se salvó un joven leones luego de que se desbarrancara el carro en que viajaba por la carretera Dolores Hidalgo-Guanajuato y acabara cayendo unos 40 metros hacia debajo de un barranco.

El percance se registró la mañana de este domingo, minutos después de las 11:00 horas, cuando el joven accidentado logró salir del barranco y caminó sobre la carretera unos 20 minutos hasta donde su celular logró tener señal y de ahí habló al 911 en donde explicó lo acontecido y pidió ayuda de los cuerpos de rescate.

Por ello paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar señalado, en el tramo por donde se ubica la comunidad Las Palomas en donde ubicaron al accidentado, Miguel ‘N’ de 27 años de edad, originario de la ciudad de León, quien explicó que en determinado momento perdió el control del volante y se salió del camino cayendo hacia el barranco.

De milagro el vehículo accidentado no chocó contra ninguno de los árboles que ahí se encontraban y con el impacto del carro contra el suelo se accionaron las bolsas de aire lo que favoreció que el conductor que viajaba solo no resultara con golpes de gravedad, únicamente se llevó un gran susto y algunos rasguños en mano izquierda por lo que no ameritó traslado a hospital.

Al sitio del percance también llegaron policías municipales y una unidad de grúa la que se encargó de sacar el carro del lugar donde quedó el vehículo, siendo un Nissan Sentra Azul gris que tras el percance sólo resultó con daños en llanta frontal del lado derecho y en la parte exterior del techo.