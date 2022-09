Apuestan por la juventud en Pueblo Nuevo, enfatiza Leonardo Solórzano en su informe de gobierno al que asistieron varias figuras públicas

Nayeli García

Pueblo Nuevo.- El municipio camina por el rumbo correcto y le apuesta a su gente y a los jóvenes para seguir siendo un municipio sano, fuerte y con paz,destacó el presidente municipal, Leonardo Solórzano Villanueva, durante su primer informe de gobierno.

“En este primer año nos hemos esforzados por satisfacer sus necesidades más urgentes de la mano de lo que nos piden y demanda la ciudadanía. Acentuando nuestro trato en un beneficio directo a sus familias, con problemas que otros ni siquiera imaginan, innovando. Porque queremos que los beneficios lleguen a donde más importan”, destacó el presidente municipal.

Leonardo Solórzano agradeció a la ciudadanía todo el apoyo, pues fueron los neopoblanos quiénes salieron a hacer campaña por él. Así como por el deseo de que a Pueblo Nuevo le siga yendo bien. Confianza que, dijo, lo compromete más a seguir sirviendo a su gente, a quiénes conoce y con quiénes camina juntos.

Foto: Eduardo Ortega

No son obras suntuosas, pero cambian vidas: Solórzano

El presidente municipal recordó que al regresar a la política después de muchos años se encontró con un Pueblo Nuevo diferente y con demandas puntuales. Señaló que si bien es cierto que no se ven los beneficios ni son obras suntuosas, sí son acciones que cambian las vidas.

Como ejemplo destacó el caso de las becas de internet. En las cuales se otorgaron 600 apoyos directos para el pago del servicio, ya que los jóvenes necesitan estar conectados al mundo global y toda la población, por lo que no se dudó en innovar en esa parte.

“Me interesa la juventud neopoblana. Me interesa tener a los niños estudiando, esforzándose en la unidad deportiva, en la casa de la cultura, ahí es donde los quiere ver, no quiere que engruesen las filas nefastas que se nos presentan en la cotidianidad. Pueblo Nuevo tiene que seguir siendo un municipio sano, tiene que ser ese municipio ejemplar. Tiene que seguir siendo ese municipio armonioso en donde se vive alegre y se viven las festividades”, destacó.

Foto: Eduardo Ortega

Incentivo para para producción agrícola

Otro de los programas que destacó fue la entrega de 10 tractores a productores agrícolas. Apoyo que dijo, no se da en ningún otro lado, pero que en Pueblo Nuevo conoce la gran importancia que tiene el campo para la economía del Municipio. También su gente sabe de la relevancia del campo en la vida diaria de toda persona. Por lo que no se dudó en impulsar el sector con este y otros apoyos.

Con un presupuesto de 96 millones 45 mil 942 pesos en Pueblo Nuevo se atendieron a todos los neopoblanos a través de diversos programas. Por mencionar otros ejemplos están la dotación de servicios básicos y el cambio de 202 lámparas LED.

Leonardo Solórzano en 1er informe

Se dio respuesta a 9 mil 456 solicitudes de programas sociales. Se entregaron mil 885 apoyos de medicamentos, fueron rehabilitados ocho tanques elevados de agua potable. La seguridad pública ha sido parte de la prioridad en el Municipio por lo que en concurrencia con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se firmó el convenio de capacitación y dotación de equipo a elementos municipales. También entregaron uniformes, dotación de una patrulla tipo pick up y dos motopatrullas.

Foto: Eduardo Ortega

Inversión en la infraestructura

Asimismo, dijo que se invirtieron más de 37.3 millones de pesos en más de 37 obras. Tales como la construcción de 18 cuartos dormitorios, pavimentación con adocreto hidráulico y rehabilitación de red de drenaje sanitario en San José de la colonia 2 de febrero. La rehabilitación de al menos 13 calles y bulevares; techo firme colocado en 112 habitaciones. Electrificación de cuatro calles, e introducción de alumbrado público en dos calles más.

Agradece todo el apoyo de diferentes niveles de gobierno

Leonardo Solórzano agradeció a nombre de todo el Ayuntamiento 2021-2024 la confianza vertida en ellos por los neopoblanos y el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, como la del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien ha sabido cumplir su palabra con los neopoblanos.

Entre los asistentes al primer informe de gobierno estuvieron el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda en representación del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. La diputada Desiré Ángel Rocha. El mayor de Arma Blindada, Rubén Castillo Ávila, en representación de la XII Región Militar. Como invitados especiales estuvieron las ex alcaldesas Adriana y Larisa Solórzano. Bárbara Botello a quién el presidente municipal le dedicó un especial saludo y un reconocimiento por todo su trabajo. El expresidente de Pénjamo Jacobo Manríquez, y el ex diputado Gerardo Zavala entre otros.

Foto: Eduardo Ortega

“No necesito cargo público para trabajar para recuperar a Guanajuato”, Bárbara Botello

La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello advirtió que no necesita estar en un cargo público para trabajar para recuperar a Guanajuato y lograr la segunda alternancia en el poder. El partido que hoy gobierna perdió el rumbo, el entusiasmo para trabajar por la gente. Y mientras no se vayan ‘a la banca’, estaremos ‘fritos’.

Bárbara Botello estuvo como invitada especial en el informe de gobierno del presidente de Pueblo Nuevo, Leonardo Solórzano Villanueva que hoy enarbola la bandera de Movimiento de Ciudadano. Invitó a compañeros que estuvieron con él en el PRI, como Gerardo Zavala Procell y Jacobo Manríquez. La ex presidenta municipal comentó que ella desde siempre ha trabajado desde la sociedad civil por Guanajuato.

Por lo que, aunque sí ha tenido plática con varios partidos como Morena y Movimiento Ciudadanos, entre otros, trabajará para buscar la alternancia desde un lugar modesto en las próximas elecciones. En donde el objetivo es claro: “mandar a la banca al partido en el poder (PAN)”.

Foto: Eduardo Ortega

Opina que el PAN debe “dejar la banca”

“No se necesita estar en un cargo público, en un cargo político para trabajar por los guanajuatenses y yo lo seguiré haciendo desde la posición más modesta. Porque creo que todos vamos por el sentido de que tiene que haber un cambio en Guanajuato. El objetivo tiene que ser que el PAN se vaya a la banca para que Guanajuato pueda volver a ser el granero del país. El ejemplo de paz y armonía y de desarrollo para todos los guanajuatenses, no solamente para algunos”, indicó.

El PAN solo gasta en croquetas

Señaló que hoy en día, Guanajuato está manchado por la sangre, por problemas de desaparecidos, de asesinatos y de falta de entusiasmo para gobernar. Pues mientras que en Pueblo Nuevo los recursos se destinan a las acciones que realmente necesita la gente, gobiernos panistas solo buscan obras suntuosas y ayudar a unos cuantos como la construcción de un hospital para perros y gastar en croquetas, ejemplificó.

Foto: Eduardo Ortega

Pero no necesariamente necesita un cargo público

Reconoció que aunque las mujeres necesitan tener más espacios en la política. Al ser el 51% por ciento de la población y ‘ser mamá’ del otro 49%. Hoy en día hay gobiernos en León e Irapuato en donde solo les importa salir del país y compartir experiencias que no se han aplicado correctamente en sus municipios. No saben gastar el recurso que tienen ni gestionar más, y prefieren con toda comodidad endeudarse. Consideró que mientras las mujeres en la política sigan emanando del mismo partido, no habrá los cambios que se requieren en el estado.Se verá en el 2024 cuáles son los perfiles que se tiene para concretar esa alternancia en el Gobierno del Estado.

Alianzas entre municipio y estado

El secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda refrendó a nombre del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo el apoyo hacia el Municipio de Pueblo Nuevo. En este municipio, se realizaron en el último año más de 2 mil acciones y se invirtieron más de 24 millones de pesos en obra pública.

“Este informe es una gran oportunidad para renovar la alianza con la sociedad, también para reafirmar el compromiso de seguir generando innovación y dar resultados. Ser un gobierno abierto y transparente para seguir ganando la confianza de la población. Trabajando en equipo con los tres niveles de gobierno y en conjunto con la sociedad para llevar a cabo las obras y las acciones en donde más se necesitan”, destacó.

Recordó que el Gobierno del Estado junto con Pueblo Nuevo han enfrentado los retos que en la actualidad se demandan. Como la seguridad en donde se implementó una estrategia con inteligencia, innovación e inversión. También acciones sociales para la recuperación de todo el estado en materia económica después de la pandemia.

Foto: Eduardo Ortega

Refrenda apoyo para Pueblo Nuevo

Para Pueblo Nuevo dijo se dio apoyo para más de 33 obras para infraestructura educativa, de salud, social, alumbrado público, programas sociales como techo digno, con más de 2 mil acciones. También con apoyos de becas, entrega de lap tops, entre otros apoyos que se hicieron en conjunto con el gobierno municipal.

“Este primer informe de gobierno refleja un año intenso de trabajo, esfuerzo, dedicación, un trabajo conjunto sociedad y gobierno para salir adelante y llevar al municipio y su gente a un segundo nivel de desarrollo, un año de emociones y esfuerzo para construir un presente y un futuro para todas y todos”, dijo.

Finalmente, refrendó el apoyo que hace un año ofreció el Gobierno del Estado hacia el Municipio de Pueblo Nuevo, para el cumplimiento de sus metas y que la ciudad sea cada vez mejor.

