Leonardo DiCaprio ayuda a turista perdido

Redacción

Ciudad de México.- Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos tras sufrir una ‘transformación’ para su nuevo video ‘The Man’ en donde se caracterizó de hombre para criticar el machismo. Este nuevo metraje es dirigido por ella misma y se ha vuelto una tendencia en youtube.

Representado como una figura de éxito en los negocios, un gran padre de familia o un deportista de élite, la artista estadounidense intenta ilustrar con ironía en su nueva producción lo diferente que se ven en la sociedad las mismas actitudes, según las muestre un hombre o una mujer.

A través de redes sociales, la cantante agradeció a los participantes y a sus seguidores por apoyar su música durante años y ser parte de su debut como directora de un audiovisual.

‘The Man’ contó con la participación de Dwayne Johnson, para prestar su voz al protagonista trajeado.

No es la primera vez que Swift toca temas polémicos de actualidad, pues en el video de su sencillo “You Need To Calm Down”, la cantante pide respeto a la comunidad LGBTTIQ.