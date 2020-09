León triunfa sobre el Necaxa

Agencias

Ciudad de México.- León amanece este sábado como líder del torneo Guard1anes luego de vencer a domicilio a los Rayos del Necaxa 2-0, en duelo correspondiente a la Jornada 8.

El estadio Victoria fue testigo de ver caer a los Rayos bajo las garras de los ‘Panzas Verdes’ de León que se adueñaron del encuentro, jugaron con la desesperación del conjunto local y capitalizaron las oportunidades y regalos de los hidrocálidos.

Casi al finalizar el primer tiempo Ángel Mena trató de adelantar a la ‘Fiera’ por vía penal, sin embargo su disparo fue atajado por el arquero Luis Malagón. Para fortuna del ecuatoriano el tiro tuvo que ser repetido por que el cancerbero se movió de su portería antes del cobro, en la segunda oportunidad Mena no perdonó.

En el complemento los ‘felinos’ le pusieron un ritmo calmado, fue al minuto 50 que Mena alcanzó su doblete nuevamente desde los once pasos. Engañó a Malagón cobrando al lado contrario, con potencia y a media altura.

León jugo con la desesperación de los Rayos que con la derrota permanecen en ocho unidades y se queda sin técnico tras la destitución de Alfonso Sosa, mientras que el León durmió como líder general a la espera de lo que haga Cruz Azul y Pachuca.

Aún debemos corregir: Ambriz

La ‘Fiera’ se mantiene entre los punteros de la tabla pero eso no tiene satisfecho al técnico Ignacio Ambriz, considera que deben mejorar. “Necesitamos mejorar muchos aspectos, tanto defensivos como ofensivos (…) hay cositas que no me gustan, todavía no estamos como quisiéramos pero rescatas que hoy el equipo hace el gran esfuerzo, saca un buen resultado ante un equipo que por momentos nos presionó bien”.

El ‘Domador’ es consciente de que no se puede mostrar mejoría de inmediato y menos con un equipo que ha sufrido constantes ausencias por contagios de Covid y ahora lesiones, sin embargo, tiene detalles a rescatar y corregir.

“Me deja satisfecho el que por cuatro torneos consecutivos el equipo vuelve a estar entre los cuatro primeros lugares, eso habla de una regularidad y compromiso de los jugadores al que les aplaudo todo (…) pero al final esto no acaba aquí”, agregó.