León será prueba piloto del primer vehículo totalmente eléctrico

Jessica de la Cruz

León.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente de queja desde el pasado 28 de agosto por las presuntas agresiones que sufrió la artesana indígena Melitona López, quien quedó con varias lesiones en el cuerpo, entre ellas el cuello.

Valentino, hijo de la señora Melitona López comentó que por la mañana del jueves acudieron personas de Derechos Humanos para ratificar la demanda, y se comenzara un proceso contra los inspectores de Comercio y Consumo, que fueron los que presuntamente agredieron a Melitona.

Derechos Humanos acudió a la casa de la señora porque no puede salir, por ser una paciente que supuestamente dio positivo a la COVID – 19.

Te podría interesar: Exigen atención médica para la artesana agredida por personal de Comercio y Consumo

“Antier no estaba muy bien, comenzó alucinar, pero ahorita ya está bien. – ¿Cuál fue el diagnostico que al final le dieron a tu mamá? – Pues a mí me comentaron que no tiene, pero ahí en la hoja dice que sí tiene”, dijo Valentino.

El director de Comercio y Consumo Fabricio Ibarra se comprometió a pagar todos los estudios y gastos médicos que requiriera la comerciante, sin embargo, las tomografías que necesita para el pecho y la cabeza, ellos los han pagado. Estudios que se los realizaron el pasado miércoles.

Valentino comentó que su mamá tiene varios dolores en el cuerpo, pecho, piernas y espalda, pero así la dieron de alta. Este viernes irán hablan con Fabricio, para saber qué sucederá con los gastos médicos y el caso de su mamá, además de recuperar la mercancía.

SZ