León debe mejorar su policía dicen candidatos

Sergio Contreras y Clemente Villalpando afirman que la seguridad en León es un tema que debe atenderse

Daniel Vilches

León.- Los candidatos del PVEM y del PRI por la presidencia municipal de León, acusaron al actual gobierno de no tener orden ni estrategia con los elementos de seguridad, luego de que fueron atacados elementos de policía en la ciudad la madrigada del domingo.

Sergio Contreras del PVEM recordó que en León no es la primera vez que se registran ataques directos en contra de elementos de la policía municipal, y que ello es preocupante porque en la ciudad se vive una época cuya violencia va a la alza, lo cual se ha derivado de la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Hay una política ausente por parte del gobierno municipal y de Héctor López Santillana que no es reciente, y esto no es más que la consecuencia de la falta de control de un presidente municipal, por no atender el tema de la seguridad y por no exigir ayuda al gobierno del estado ni al federal”, declaró.

Por su cuenta, Clemente Villalpando del PRI criticó que los ataques a los elementos de policía sólo reflejan la falta de atención del municipio para atender este tema, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre qué hará, de llegar a la presidencia, con las condiciones de esta institución.

“Desafortunadamente estos hechos solamente afirman que la situación de inseguridad en León es intolerable… no hay rumbo, no hay proyecto. Los temas de la dignificación y la remuneración económica tienen mucho sentido, vamos a subir el sueldo de los policías porque ellos y sus familias necesitan tener apoyo, el respaldo económico y moral y también la tecnología para este tipo de situaciones. Seguiremos de cerca el actuar de las autoridades”, mencionó.