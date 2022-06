Cabildo se 'molesta' con Ale Gutiérrez por asistir a panel en Mérida y pedir sesión virtual

Ale Gutiérrez participó en el panel de la ‘expo Smart City Latam’, por lo que solicitó sesión de Ayuntamiento virtual, pero integrantes del Cabildo señalaron que esta modalidad fue aprobada solo para contingencias

Carolina Esqueda

León.- Debido a una participación dentro de un panel de la ‘expo Smart City Latam’ en la ciudad de Mérida, Yucatán, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos solicitó llevar a cabo la sesión de Ayuntamiento programada para el jueves en formato virtual.

Te puede interesar: Aprueban consejos consultivos en León bajo cuestionamiento de paridad de género

Por parte de la dirección de Comunicación Social se informó que la mandataria municipal formó parte de un panel sobre ‘Gobierno Digital’, donde además de representar a León, fue en calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de México.

Según la página, la ‘expo Smart City’ se llevó a cabo del 7 al 9 de junio en el centro de convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, con clausura programada a las 2:00 de la tarde.

Y aunque la convocatoria para hacer la sesión vía remota sí le fue notificada a todo el Ayuntamiento con una anticipación de 24 horas, el viaje y las actividades que realizaría la alcaldes a en Mérida no les fueron informadas a todos los integrantes, lo cual generó sorpresa, e incluso molestia.

Ale Gutiérrez participó en el panel de la ‘expo Smart City Latam’, por lo que solicitó sesión de Ayuntamiento virtual, pero integrantes del Cabildo señalaron que esta modalidad fue aprobada solo para contingencias

Sesión virtual solo par contingencias

La regidora Gabriela Echeverría González consideró que el viaje y la convocatoria a la virtualidad fueron una falta de respeto hacia todo el cabildo, ya que las sesiones virtuales solo fueron aprobadas para contingencias sanitarias.

“(la virtualidad) Fue algo que la pandemia nos orilló porque no había de otra, pero hoy que tenemos una tregua, ella prefiere estar en otro lugar dando una conferencia (…) se me hace una falta de respeto hacia mí y a todo el cabildo” dijo.

“Si lo tenía contemplado, ¿por qué no lo cambió? Es posible que tengamos esos tiempos en los que podamos hacer este tipo de cosas como en la que hoy está participando y está bien, pero que avise al Ayuntamiento y lo acomode en su agenda para no hacer esto. Para mí una sesión virtual en este momento no procede, está todo para que podamos estar presencialmente y discutir los temas que impactan”, añadió.

“La tecnología llegó para quedarse” dice el secretario del Ayuntamiento

Por su parte, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, informó que la solicitud de la sesión virtual fue realizada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, apegada al artículo 15 bis, del reglamento interior.

Dicho reglamento el cual establece que se podrán llevar a cabo de forma remota cuando por circunstancias fortuitas o causas de fuerza mayor, uno o más miembros no puedan asistir de forma presencial.

Ale Gutiérrez participó en el panel de la ‘expo Smart City Latam’, por lo que solicitó sesión de Ayuntamiento virtual…

“La tecnología llegó para quedarse y lo hacen ellos en las comisiones, por facilidad o por optimizar tiempos. Aquí hay una solicitud de la alcaldesa, que sea bajo esa modalidad, así se convoca y ya ellos (el Ayuntamiento) deciden si se autoriza o no”, dijo al respecto.

Finalmente, Jiménez Lona también aclaró que el reglamento no establece que la virtualidad solo aplique en situaciones de contingencia de cualquier tipo, ni hay obligatoriedad para justificar las circunstancias por las que se solicita ese formato.

Más noticias:

MD