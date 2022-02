El León se mediría en los cuartos de final con el Sounders de Seattle o el Motagua de Honduras que disputan su pase este jueves

Agencias

Ciudad de México.- La Fiera superó al Guastatoya de Guatemala con lo mínimo, sólo pudo anotar un gol, para un global de 3-0 en el partido de vuelta de su eliminatoria en Liga de Campeones de la Concacaf.

Elías Hernández puso al frente al equipo mexicano (11’), que no tenía el más mínimo problema en imponer sus condiciones sobre el terreno de juego. El pase al espacio fue perfecto de Santiago Colombatto para que el ‘Patrullero’ controlara con maestría y definiera al ángulo superior.

Pese a ser superior en el terreno de juego, la ‘Fiera’ no mostró más ‘hambre’, tuvo oportunidades de gol pero no las concretó, optó por cerrar la llave con un solitario gol en casa. Los problemas podrían venir en la siguiente ronda, ante un rival que responda con goles y no con duras entradas.

Por lo pronto, León dará vuelta a la página, el viernes visitará el estadio Victoria para medirse con los Rayos del Necaxa, un rival que podría complicarlos.