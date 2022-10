Dos maestros señalaron que en el ISSSTE les negaron las pruebas covid debido a que ya no hay…

Jazmín Castro

León.- Aunque no se ha declarado el fin de la pandemia por la COVID-19, trabajadores del estado señalaron que en el ISSSTE no cuentan con pruebas para detectar el virus. Esto ha orillado a docentes a acudir a espacios privados a realizarse el examen para evitar contagios en escuelas.

Bernardo y Citlalli son profesor de nivel básico en León, ambos trabajan en la misma escuela, pero él en el turno matutino y ella en el vespertino en la zona sur de la ciudad.

Hace un par de días Bernardo comenzó con dolor de cabeza, algunos mareos y con diarrea, de inmediato pensó que se trataba de Coronavirus por los síntomas.

Explicó que la semana pasada acudió al ISSSTE para hacerse una prueba PCR para conocer si tenía el virus y así evitar que sus alumnos se contagien.

Sin embargo, explicó que estuvo en revisión médica y le dijeron dos días de incapacidad y que después regresara para checar su evolución.

“Solicite que se me hiciera mejor la prueba de la COVID-19 para prevenir, sobre todo, por los niños, pero me dijeron que no había. Creo que hasta se molestó la doctora”, contó.

En el caso de Citlalli, relató que padece de fuerte tos, fiebre, dolor en el pecho y dolor de cabeza.

“No creo que sea COVID, porque si me cuido, pero después de ver a mis compañeros preferí hacerme la prueba. Sin embargo, también me salieron con que no hay… ¿Cómo le hacemos?, porque la pandemia no se ha terminado y ellos ya ni pruebas tienen”, expresó.

Ambos optaron por acudir a un laboratorio privado y pagar 600 pesos para la prueba que les corrobore que no cuentan con el virus, para la seguridad de la escuela.

Sin embargo, señalaron que si la pandemia no ha terminado, el ISSSTE debe contar con los insumos necesarios para la protección de todos.

