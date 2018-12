Lentitud en obra de la ciclovía genera quejas

Denuncian habitantes de Camellón del bulevar Paseo de Jerez; vecinos aseguran que hay días en que no ven trabajadores por la zona e incluso aseguran que hay partes en donde nadie está laborando

León.- Comerciantes y vecinos y bulevar Paseo de Jerez, señalaron que las obras de la ciclovía van muy lentas, porque hay días que ven a personas trabajar y en otras no; incluso hay cruceros o calles, en donde no se ve personal trabajando y no saben cuándo lleguen a concluir.

Plan integral Dentro del Plan de Gobierno 2018-2021, propuesto por Héctor López Santillana, se tiene contemplado crear 25 kilómetros de nuevas ciclovías así como rehabilitar 38 kilómetros de las ya existentes, además de aumentar 45% su conectividad.

La señora Martha, quien tiene una tienda, señaló que ella sí ve a los empleados de la obra, pero no trabajando o desconoce a qué ritmo deben de terminar las obras, porque “van y se echan el taco y se quedan horas sentados”.

“Lento pero sí, lo que no sé, es si el avance que se necesita o el que ellos llevan, ahí no sé. Lo que pasa es que traen mucha gente grande y ve… no terminan pronto. A ver ¿por qué no meten gente más joven? y que yo sepa no hay revisión, nada más anda ahí un muchacho ‘del lente’ (teodolito), ahí viene y se para, pero no les dice nada”, dijo la vecina.

La situación cambia conforme a la circulación, ya que una vendedora de comida, Laura ‘N’ ,comentó, que en el cruce del bulevar González Bocanegra y Paseo de Jerez tienen varias semanas que no ven a personal trabajar en esa zona, que sí han llevado material para continuar con la obra, pero personas laborando ya no, como anteriormente se veían.

Obras desde abril

Desde el pasado mes de abril iniciaron las obras de construcción de una ciclovía que corresponde a un tramo de 2.5 kilómetros sobre el bulevar Paseo de Jerez, desde el Timoteo Lozano, hasta llegar al bulevar Adolfo López Mateos; proyecto el cual aún no se ve concluido y en algunas partes está en el abandono.

Además se aprecian grietas sobre el camellón y temen que llegue a suceder algún accidente, ya que por las noches está muy oscuro en esa zona.

Afectarían árboles en nueva obra La Dirección de Obra Pública informó que se sumará una nueva ciclovía en la ciudad, la cual comprende el tramo del bulevar Mariano Escobedo entre Paseo de Jerez y Francisco Villa. Sin embargo, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, no descartó que se provoquen afectaciones en los árboles que están en el camellón. La obra se realizará por parte de la empresa CISEBA y tendrá un costo de 17 millones de pesos, pero aún no tiene fecha de arranque pues buscarán que se genere un estudio para conocer qué impacto ecológico podría tener. Derivado de lo anterior, dijo que se están realizando diversos estudios para conocer qué tanto será la afectación en el arbolado del camellón y así poder trazar un proyecto que pueda evitar el trasplante de árboles. “La estrategia es prácticamente no tocar los árboles, esa es la instrucción que yo di esa sigue siendo la política que hemos empleado en todas las obras que hemos hecho”, comentó el funcionario. Aunque sostuvo que en caso de tener que hacer un trasplante se hará, pero con la menor afectación posible y si se tiene que modificar parte del proyecto buscarán las alternativas como ocurrió en la ciclovía del bulevar La Luz.

